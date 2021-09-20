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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8936893789388939
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:07

Re: Приватбанк

  Ananas1start написав:кеш бек буде від такої оплати ?
Если карта для оплаты выбрана кешбечная - будет.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:38

  Ananas1start написав:
  MASolomko написав:
  Ananas1start написав:це в мобільному чи з пк ?
Із ПК. У разі відкриття веб-версії Приват24 (next.privat24.ua) з мобільного браузера для оплати з картки іншого банку необхідно пролиснути зліва направо картки й там відобразиться форма для введення її реквізитів.


а кудою іде оплата в такому випадку , через приват 24 чи через нект ?
кеш бек буде від такої оплати ?
після логіну приватом 24 меню як в приваті 24 стає, а не як в некст

Либо без авторизации платите на нексте, либо переключайтесь в новую версию, иначе могут вжарить на 2,5% комиссии. А КБ должен быть по любому (если карта его предусматривает)
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  #<1 ... 8936893789388939
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