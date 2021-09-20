Ananas1start написав: MASolomko написав: Ananas1start написав:
це в мобільному чи з пк ?
Із ПК. У разі відкриття веб-версії Приват24 (next.privat24.ua) з мобільного браузера для оплати з картки іншого банку необхідно пролиснути зліва направо картки й там відобразиться форма для введення її реквізитів.
а кудою іде оплата в такому випадку , через приват 24 чи через нект ?
кеш бек буде від такої оплати ?
після логіну приватом 24 меню як в приваті 24 стає, а не як в некст
Либо без авторизации платите на нексте, либо переключайтесь в новую версию, иначе могут вжарить на 2,5% комиссии. А КБ должен быть по любому (если карта его предусматривает)