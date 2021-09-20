Если карта для оплаты выбрана кешбечная - будет.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:07
Re: Приватбанк
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:38
Либо без авторизации платите на нексте, либо переключайтесь в новую версию, иначе могут вжарить на 2,5% комиссии. А КБ должен быть по любому (если карта его предусматривает)
Додано: Вів 21 вер, 2021 17:25
Re: Приватбанк
Друзі підкажіть, а при сплаті за фаберлік у приват24 карткою сіба буде кешбек?
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IGNAT, ingtrans, lubopytnaya, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|