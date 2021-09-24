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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:41
OleksaKoval написав:
Полиция пояснила, что доказать свою невиновность будет очень сложно. Только через суд и т.п.
Це кримінальна справа, хто з ким має судитися? Вони просто не хотіли цим займатися, от і розповіли вам байку.
ingtrans написав:
но привязка помогает
Не завжди, знаю випадок, коли людина перевипустила у салоні оператора прив'язану картку без документів. Причому людина обурилася, що документи не запитали, на що їй відповіли, що система глючить, тому вони забили на перевірку.
Dobrofey написав:
можно закинуть их на месячный "Приват-вклад"
Аби ви ще знали про інші банки, то й гешефт був би відчутнішим.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:54
Хтось отримував виплати від Фонду гарантування виплати через Приватбанк? Мені в перше відвідування відділення зробили якусь заявку, сказали приходити через добу ще раз.
В результаті виплатили гроші на картку, але жоден паперовий документ про виплати давати відмовилися. І навіть у виписці це перекази PrivatMoney без жодних згадок про Фонд о_О Я щось зробив не так, чи в Приваті в принципі неможливо отримати паперове підтвердження виплат з Фонду?
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:06
0mage0 написав:
Я щось зробив не так, чи в Приваті в принципі неможливо отримати паперове підтвердження виплат з Фонду?
А попробуйте порыться в П24 в квиташках. Мож оттуда мона чо распечатать
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:51
0mage0 написав:
Я щось зробив не так, чи в Приваті в принципі неможливо отримати паперове підтвердження виплат з Фонду?
Це буде лосвід, отримуйте через ексім, в цьому хлів-банку буде куча макулатури.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 12:31
Если тянуть Моно с кдв,комиссий нет?
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lubarec
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Додано: Суб 25 вер, 2021 12:38
lubarec написав:
Если тянуть Моно с кдв,комиссий нет?
Есть
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Додано: Суб 25 вер, 2021 12:48
посетитель Где?Уточните
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lubarec
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:02
lubarec написав:посетитель
Где?Уточните
В привате с вас возьмут 0,5 % за любой исходящий р2р за свои что с уни что с кдв. Так примерно с декабря 2019
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Flamingo
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:22
Flamingo тянуть приложением моно.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 13:42
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