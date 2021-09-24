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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8937893889398940
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:41

  OleksaKoval написав:Полиция пояснила, что доказать свою невиновность будет очень сложно. Только через суд и т.п.

Це кримінальна справа, хто з ким має судитися? Вони просто не хотіли цим займатися, от і розповіли вам байку.
  ingtrans написав:но привязка помогает

Не завжди, знаю випадок, коли людина перевипустила у салоні оператора прив'язану картку без документів. Причому людина обурилася, що документи не запитали, на що їй відповіли, що система глючить, тому вони забили на перевірку.
  Dobrofey написав:можно закинуть их на месячный "Приват-вклад"

Аби ви ще знали про інші банки, то й гешефт був би відчутнішим.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:54

Хтось отримував виплати від Фонду гарантування виплати через Приватбанк? Мені в перше відвідування відділення зробили якусь заявку, сказали приходити через добу ще раз.
В результаті виплатили гроші на картку, але жоден паперовий документ про виплати давати відмовилися. І навіть у виписці це перекази PrivatMoney без жодних згадок про Фонд о_О Я щось зробив не так, чи в Приваті в принципі неможливо отримати паперове підтвердження виплат з Фонду?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:06

Re: Приватбанк

  0mage0 написав:Я щось зробив не так, чи в Приваті в принципі неможливо отримати паперове підтвердження виплат з Фонду?

А попробуйте порыться в П24 в квиташках. Мож оттуда мона чо распечатать
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:51

Re: Приватбанк

  0mage0 написав:Я щось зробив не так, чи в Приваті в принципі неможливо отримати паперове підтвердження виплат з Фонду?

Це буде лосвід, отримуйте через ексім, в цьому хлів-банку буде куча макулатури.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:31

Re: Приватбанк

Если тянуть Моно с кдв,комиссий нет?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:38

  lubarec написав:Если тянуть Моно с кдв,комиссий нет?

Есть
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:48

посетитель Где?Уточните
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:02

  lubarec написав:посетитель Где?Уточните

В привате с вас возьмут 0,5 % за любой исходящий р2р за свои что с уни что с кдв. Так примерно с декабря 2019
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:22

Flamingo тянуть приложением моно.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:42

  lubarec написав:Flamingo тянуть приложением моно.

https://privatbank.ua/ru/perevod-na-kar ... ugom-banke
novichok
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