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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8938893989408941
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:53

Re: Приватбанк

  lubarec написав:тянуть приложением моно.

0,5% (min 5 грн) в т.ч. через сервисы других банков
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 15:35

  lubarec написав:Flamingo тянуть приложением моно.

Сочувствую, что вы почти 2 года провели в анабиозе или на необитаемом острове :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:18

Мошеннический кредит

OleksaKoval

Прислали проценты за мошеннический кредит (500+ грн., это 4% от тела кредита).
Если полиция не найдёт мошенников, а так скорее всего и будет. Как можно минимизировать издержки. Ну хотя бы, аннулировать проценты, оставить только сумму мошеннического кредита и разбить выплаты на несколько лет. Как-то так.

Возможно кто-то в курсе?
OleksaKoval
 
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  #<1 ... 8938893989408941
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