0,5% (min 5 грн) в т.ч. через сервисы других банков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:53
Re: Приватбанк
Додано: Суб 25 вер, 2021 15:35
Додано: Суб 25 вер, 2021 21:18
Мошеннический кредит
OleksaKoval
Прислали проценты за мошеннический кредит (500+ грн., это 4% от тела кредита).
Если полиция не найдёт мошенников, а так скорее всего и будет. Как можно минимизировать издержки. Ну хотя бы, аннулировать проценты, оставить только сумму мошеннического кредита и разбить выплаты на несколько лет. Как-то так.
Возможно кто-то в курсе?
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