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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8939894089418942>
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:53

Re: Приватбанк

  lubarec написав:тянуть приложением моно.

0,5% (min 5 грн) в т.ч. через сервисы других банков
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 15:35

  lubarec написав:Flamingo тянуть приложением моно.

Сочувствую, что вы почти 2 года провели в анабиозе или на необитаемом острове :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:18

Мошеннический кредит

OleksaKoval

Прислали проценты за мошеннический кредит (500+ грн., это 4% от тела кредита).
Если полиция не найдёт мошенников, а так скорее всего и будет. Как можно минимизировать издержки. Ну хотя бы, аннулировать проценты, оставить только сумму мошеннического кредита и разбить выплаты на несколько лет. Как-то так.

Возможно кто-то в курсе?
OleksaKoval
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 10:04

OleksaKoval

https://finance.ua/ua/credits/ukrali-pa ... ali-kredit

https://finance.ua/ua/credits/obokrali- ... czto-delat
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:03

Re: Приватбанк

Здравствуйте! Есть валютный вклад, его срок действия закончился вчера (воскресенье), заказана валюта на сегодня. Сегодня прихожу в отделение -- у них типа не работает база, меня беспокоит, что сделать, чтобы вклад автоматически не пролонгировался. Мне сказали в отделении, что снять автопролонгацию они не могут. Всё это так подозрительно выглядит, кажется, что деньги они мне отдавать вообще не намерены.
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:17

Re: Приватбанк

  titanik написав:Мне сказали в отделении, что снять автопролонгацию они не могут.

В Приват24 можно снять автопролонгацию.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:18

Re: Приватбанк

titanik, а 3700 что говорит? В Приват24 пролонгацию отключали или нет?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:18

  ingtrans написав:
  titanik написав:Мне сказали в отделении, что снять автопролонгацию они не могут.

В Приват24 можно снять автопролонгацию.


Я не могу в него зайти, нет действующей карточки Привата
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:19

Re: Приватбанк

titanik, пробуйте решить вопрос отмены пролонгации через поддержку в чате или сними решить вопрос входа в Приват24, чтобы сами отменили пролонгацию.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:25

  titanik написав:
  ingtrans написав:
  titanik написав:Мне сказали в отделении, что снять автопролонгацию они не могут.

В Приват24 можно снять автопролонгацию.


Я не могу в него зайти, нет действующей карточки Привата


зробіть собі картку в першому ліпшому відділенні ПБ, від сили 10 хв часу
не довіряйте студентам в чаті - контролюйте такі речі власноруч
враховуючи мега супер дупер валютні ставки цього банку 0.01 в рік - тікайте звідсіля!
:o
greenozon
 
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