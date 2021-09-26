0,5% (min 5 грн) в т.ч. через сервисы других банков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:53
Re: Приватбанк
Додано: Суб 25 вер, 2021 15:35
Додано: Суб 25 вер, 2021 21:18
Мошеннический кредит
OleksaKoval
Прислали проценты за мошеннический кредит (500+ грн., это 4% от тела кредита).
Если полиция не найдёт мошенников, а так скорее всего и будет. Как можно минимизировать издержки. Ну хотя бы, аннулировать проценты, оставить только сумму мошеннического кредита и разбить выплаты на несколько лет. Как-то так.
Возможно кто-то в курсе?
Додано: Нед 26 вер, 2021 10:04
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:03
Re: Приватбанк
Здравствуйте! Есть валютный вклад, его срок действия закончился вчера (воскресенье), заказана валюта на сегодня. Сегодня прихожу в отделение -- у них типа не работает база, меня беспокоит, что сделать, чтобы вклад автоматически не пролонгировался. Мне сказали в отделении, что снять автопролонгацию они не могут. Всё это так подозрительно выглядит, кажется, что деньги они мне отдавать вообще не намерены.
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:17
Re: Приватбанк
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:18
Re: Приватбанк
titanik, а 3700 что говорит? В Приват24 пролонгацию отключали или нет?
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:18
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:19
Re: Приватбанк
titanik, пробуйте решить вопрос отмены пролонгации через поддержку в чате или сними решить вопрос входа в Приват24, чтобы сами отменили пролонгацию.
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:25
зробіть собі картку в першому ліпшому відділенні ПБ, від сили 10 хв часу
не довіряйте студентам в чаті - контролюйте такі речі власноруч
враховуючи мега супер дупер валютні ставки цього банку 0.01 в рік - тікайте звідсіля!
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