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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8939894089418942
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:55

Re: Приватбанк

  titanik написав:нет действующей карточки Привата

сделайте быро карту(КдВ), отмените пролонгацию в п24, снимите гроши в кассе и тикааайте 8) :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:09

Re: Приватбанк

Вже втік, дякую.

Меня насторожило, что когда я месяц назад приходил в отделение и просил снять пролонгацию, мне отказали -- сказали, что не могут этого сделать. Хотя, конечно, наверняка всё они могли при желании. Поэтому сейчас я занервничал, когда мне сразу не выдали деньги. Но через час позвонили и всё-таки отдали...
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:15

  titanik написав:Вже втік, дякую.

Меня насторожило, что когда я месяц назад приходил в отделение и просил снять пролонгацию, мне отказали -- сказали, что не могут этого сделать. Хотя, конечно, наверняка всё они могли при желании.

Как сейчас не знаю но раньше пролонгацию можно было тут снять только если до окончания срока действия вклада осталгсь менее 30 дней. Поэтому вполне вероятно что если вы обращались в банк 27 августа или чуть раньше - вам действительно лонгацию снять не могли
Flamingo
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