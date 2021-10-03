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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8939894089418942
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:55

Re: Приватбанк

  titanik написав:нет действующей карточки Привата

сделайте быро карту(КдВ), отмените пролонгацию в п24, снимите гроши в кассе и тикааайте 8) :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:09

Re: Приватбанк

Вже втік, дякую.

Меня насторожило, что когда я месяц назад приходил в отделение и просил снять пролонгацию, мне отказали -- сказали, что не могут этого сделать. Хотя, конечно, наверняка всё они могли при желании. Поэтому сейчас я занервничал, когда мне сразу не выдали деньги. Но через час позвонили и всё-таки отдали...
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:15

  titanik написав:Вже втік, дякую.

Меня насторожило, что когда я месяц назад приходил в отделение и просил снять пролонгацию, мне отказали -- сказали, что не могут этого сделать. Хотя, конечно, наверняка всё они могли при желании.

Как сейчас не знаю но раньше пролонгацию можно было тут снять только если до окончания срока действия вклада осталгсь менее 30 дней. Поэтому вполне вероятно что если вы обращались в банк 27 августа или чуть раньше - вам действительно лонгацию снять не могли
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:53

  Amethyst написав:
  0mage0 написав:Я щось зробив не так, чи в Приваті в принципі неможливо отримати паперове підтвердження виплат з Фонду?

А спробуйте поритися в П24 в квіташках. Мож звідти мона чо роздрукувати

Хіба що виписку за карткою, але там немає жодних згадок про фонд, просто перекази PrivatMoney, невідомо від кого.

  Goodman написав:Це буде лосвід, отримуйте через ексім, в цьому хлів-банку буде куча макулатури.
А зараз щоб провести операцію на більш-менш велику суму якраз і потрібно надати купу макулатури, і лякають, що буде тільки гірше. Якось невчасно банки почали відмовлятися від паперу :/ А ексім не є банком-агентом фонду https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:33

Re: Приватбанк

  0mage0 написав:не є банком-агентом фонду

Советую ПУМБ и Альфа. Там боль-мень бумажки правильно рисуют
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:16

  ol_zy написав:
  MASolomko написав:
  Ananas1start написав:це в мобільному чи з пк ?Із ПК. У разі відкриття веб-версії Приват24 (next.privat24.ua) з мобільного браузера для оплати з картки іншого банку необхідно пролиснути зліва направо картки й там відобразиться форма для введення її реквізитів.


а кудою іде оплата в такому випадку , через приват 24 чи через нект ?
кеш бек буде від такої оплати ?
після логіну приватом 24 меню як в приваті 24 стає, а не як в некст

Либо без авторизации платите на нексте, либо переключайтесь в новую версию, иначе могут вжарить на 2,5% комиссии. А КБ должен быть по любому (если карта его предусматривает)


невиходить розібратись , хелп :|
заходжу в некст 24 , картки , потім "картка іншого банку"
Зображення

після цього вибиває таке вікно , що дальше робити ? якщо тисну "увійти через приват 24" - заходить просто в приват 24
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:35

Коллеги! Можно ли добавить вируальную интернет-карту добавить в гугл пей?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:37

Re: Приватбанк

  Ananas1start написав:якщо тисну "увійти через приват 24" - заходить просто в приват 24
Приват поломал фишку авторизации на сайте через мобильное приложение.

Вообще непонятно к чему скрины с приложения Укрсиб-онлайн.
Запустите мобильное приложение Приват24 и авторизируйтесь в нём, далее "Кошелёк" -> Добавить -> Карта другого банка -> вводишь данные карты Укрсиб.

При оплате она отобразится в кошельке. Трудностей быть не должно.
MASolomko
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