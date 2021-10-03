сделайте быро карту(КдВ), отмените пролонгацию в п24, снимите гроши в кассе и тикааайте
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Додано: Пон 27 вер, 2021 14:55
Re: Приватбанк
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:09
Re: Приватбанк
Вже втік, дякую.
Меня насторожило, что когда я месяц назад приходил в отделение и просил снять пролонгацию, мне отказали -- сказали, что не могут этого сделать. Хотя, конечно, наверняка всё они могли при желании. Поэтому сейчас я занервничал, когда мне сразу не выдали деньги. Но через час позвонили и всё-таки отдали...
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:15
Как сейчас не знаю но раньше пролонгацию можно было тут снять только если до окончания срока действия вклада осталгсь менее 30 дней. Поэтому вполне вероятно что если вы обращались в банк 27 августа или чуть раньше - вам действительно лонгацию снять не могли
Додано: Сер 29 вер, 2021 17:53
Хіба що виписку за карткою, але там немає жодних згадок про фонд, просто перекази PrivatMoney, невідомо від кого.
А зараз щоб провести операцію на більш-менш велику суму якраз і потрібно надати купу макулатури, і лякають, що буде тільки гірше. Якось невчасно банки почали відмовлятися від паперу :/ А ексім не є банком-агентом фонду
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:33
Re: Приватбанк
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:16
невиходить розібратись , хелп
заходжу в некст 24 , картки , потім "картка іншого банку"
після цього вибиває таке вікно , що дальше робити ? якщо тисну "увійти через приват 24" - заходить просто в приват 24
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:35
Коллеги! Можно ли добавить вируальную интернет-карту добавить в гугл пей?
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:37
Re: Приватбанк
Приват поломал фишку авторизации на сайте через мобильное приложение.
Вообще непонятно к чему скрины с приложения Укрсиб-онлайн.
Запустите мобильное приложение Приват24 и авторизируйтесь в нём, далее "Кошелёк" -> Добавить -> Карта другого банка -> вводишь данные карты Укрсиб.
При оплате она отобразится в кошельке. Трудностей быть не должно.
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