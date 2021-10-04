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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8940894189428943
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:29

  MASolomko написав:
  Ananas1start написав:якщо тисну "увійти через приват 24" - заходить просто в приват 24
Приват поломал фишку авторизации на сайте через мобильное приложение.

Вообще непонятно к чему скрины с приложения Укрсиб-онлайн.
Запустите мобильное приложение Приват24 и авторизируйтесь в нём, далее "Кошелёк" -> Добавить -> Карта другого банка -> вводишь данные карты Укрсиб.

При оплате она отобразится в кошельке. Трудностей быть не должно.


не ті скріни залив ) - перезалив

щось я запутався з тим всім - мені треба оплатити картою не приватівською, щоб був кеш бек . колись я робив таке на некст24 а тепер виходить на некст можна тільки платити без авторизації ?
а в звичайному приваті то ж буде перевід на карту чи як ? якщо так як ви описуєте
Ananas1start
 
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