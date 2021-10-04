MASolomko написав:Приват поломал фишку авторизации на сайте через мобильное приложение.
Вообще непонятно к чему скрины с приложения Укрсиб-онлайн.
Запустите мобильное приложение Приват24 и авторизируйтесь в нём, далее "Кошелёк" -> Добавить -> Карта другого банка -> вводишь данные карты Укрсиб.
При оплате она отобразится в кошельке. Трудностей быть не должно.
не ті скріни залив ) - перезалив
щось я запутався з тим всім - мені треба оплатити картою не приватівською, щоб був кеш бек . колись я робив таке на некст24 а тепер виходить на некст можна тільки платити без авторизації ?
а в звичайному приваті то ж буде перевід на карту чи як ? якщо так як ви описуєте