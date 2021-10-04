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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8940894189428943
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:29

  MASolomko написав:
  Ananas1start написав:якщо тисну "увійти через приват 24" - заходить просто в приват 24
Приват поломал фишку авторизации на сайте через мобильное приложение.

Вообще непонятно к чему скрины с приложения Укрсиб-онлайн.
Запустите мобильное приложение Приват24 и авторизируйтесь в нём, далее "Кошелёк" -> Добавить -> Карта другого банка -> вводишь данные карты Укрсиб.

При оплате она отобразится в кошельке. Трудностей быть не должно.


не ті скріни залив ) - перезалив

щось я запутався з тим всім - мені треба оплатити картою не приватівською, щоб був кеш бек . колись я робив таке на некст24 а тепер виходить на некст можна тільки платити без авторизації ?
а в звичайному приваті то ж буде перевід на карту чи як ? якщо так як ви описуєте
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:19

  M-Audio написав:
  lel написав:Ориентировочно потратил 3000+грн чисто торговые операции
Очень похоже, что если 10% - то сумма до 300 грн, а если 5% - тогда 500, а процитированное является технической ошибкой (возможно, и намеренной, кто знает?)


Універсальна в мене рік відлежувалась після кешбеку. І ось знову запропонували 5%, 500 грн.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:23

Re: Приватбанк

А кешбек пропонують лише тим в кого на універсальній є кред. ліміт?
Eldarien
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:09

  Ой+ написав:
  M-Audio написав:
  lel написав:Ориентировочно потратил 3000+грн чисто торговые операции
Очень похоже, что если 10% - то сумма до 300 грн, а если 5% - тогда 500, а процитированное является технической ошибкой (возможно, и намеренной, кто знает?)


Універсальна в мене рік відлежувалась після кешбеку. І ось знову запропонували 5%, 500 грн.

І мені запропонували, але кажуть 5%, 300 грн максимум. Цього кешбеку так і неможливо ніде побачити до виплати після спливу строку, чи все ж є можливість?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:15

Re: Приватбанк

kreuz написав:
Універсальна в мене рік відлежувалась після кешбеку. І ось знову запропонували 5%, 500 грн.

І мені запропонували, але кажуть 5%, 300 грн максимум. Цього кешбеку так і неможливо ніде побачити до виплати після спливу строку, чи все ж є можливість?[/quote]После каждой покупки, интернет тоже, будет видно в П24 в списке операций. Снизу кэшбэк.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:28

  lel написав:
kreuz написав:
Універсальна в мене рік відлежувалась після кешбеку. І ось знову запропонували 5%, 500 грн.

І мені запропонували, але кажуть 5%, 300 грн максимум. Цього кешбеку так і неможливо ніде побачити до виплати після спливу строку, чи все ж є можливість?
После каждой покупки, интернет тоже, будет видно в П24 в списке операций. Снизу кэшбэк.[/quote]
Так було видно у акції з проїздом, а наразі нічого подібного немає, ані в Бонус +, ані в розділі Кешбек, ані під операціями, навіть в офлайн ніц не видко. Підтримка каже, що буде нараховано, тоді й побачу, але це #зелене*айно...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:51

Re: Приватбанк

Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Плачу коммуналку через Приват, и увидела Акцию от Визы - платите через приват-24 и будет вам участие в розыгрыше. Т.к. все равно плачу, то зарегистрировалась по ссылке. Пришло сообщение на мобильник, что я участвую в акции, и дальше - подтвердите на странице акции.
Но подтвердить не смогла, т.к. не нашла страницу.
Коммуналку все равно оплатила, но еще остается интернет.
Где искать страницу для окончательного подтверждения (пригодится на будущее).
Спасибо ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:17

Re: Приватбанк

Hella, https://newpromos.privatbank.ua/pozbavl ... _rakhunkiv
MASolomko
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