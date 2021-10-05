Ananas1start написав:якщо тисну "увійти через приват 24" - заходить просто в приват 24
Приват поломал фишку авторизации на сайте через мобильное приложение.
Вообще непонятно к чему скрины с приложения Укрсиб-онлайн. Запустите мобильное приложение Приват24 и авторизируйтесь в нём, далее "Кошелёк" -> Добавить -> Карта другого банка -> вводишь данные карты Укрсиб.
При оплате она отобразится в кошельке. Трудностей быть не должно.
не ті скріни залив ) - перезалив
щось я запутався з тим всім - мені треба оплатити картою не приватівською, щоб був кеш бек . колись я робив таке на некст24 а тепер виходить на некст можна тільки платити без авторизації ? а в звичайному приваті то ж буде перевід на карту чи як ? якщо так як ви описуєте
kreuz написав: Універсальна в мене рік відлежувалась після кешбеку. І ось знову запропонували 5%, 500 грн.
І мені запропонували, але кажуть 5%, 300 грн максимум. Цього кешбеку так і неможливо ніде побачити до виплати після спливу строку, чи все ж є можливість?[/quote]После каждой покупки, интернет тоже, будет видно в П24 в списке операций. Снизу кэшбэк.
kreuz написав: Універсальна в мене рік відлежувалась після кешбеку. І ось знову запропонували 5%, 500 грн.
І мені запропонували, але кажуть 5%, 300 грн максимум. Цього кешбеку так і неможливо ніде побачити до виплати після спливу строку, чи все ж є можливість?
После каждой покупки, интернет тоже, будет видно в П24 в списке операций. Снизу кэшбэк.[/quote] Так було видно у акції з проїздом, а наразі нічого подібного немає, ані в Бонус +, ані в розділі Кешбек, ані під операціями, навіть в офлайн ніц не видко. Підтримка каже, що буде нараховано, тоді й побачу, але це #зелене*айно...
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Плачу коммуналку через Приват, и увидела Акцию от Визы - платите через приват-24 и будет вам участие в розыгрыше. Т.к. все равно плачу, то зарегистрировалась по ссылке. Пришло сообщение на мобильник, что я участвую в акции, и дальше - подтвердите на странице акции. Но подтвердить не смогла, т.к. не нашла страницу. Коммуналку все равно оплатила, но еще остается интернет. Где искать страницу для окончательного подтверждения (пригодится на будущее). Спасибо ).
kreuz написав: Універсальна в мене рік відлежувалась після кешбеку. І ось знову запропонували 5%, 500 грн.
І мені запропонували, але кажуть 5%, 300 грн максимум. Цього кешбеку так і неможливо ніде побачити до виплати після спливу строку, чи все ж є можливість?
После каждой покупки, интернет тоже, будет видно в П24 в списке операций. Снизу кэшбэк. Так було видно у акції з проїздом, а наразі нічого подібного немає, ані в Бонус +, ані в розділі Кешбек, ані під операціями, навіть в офлайн ніц не видко. Підтримка каже, що буде нараховано, тоді й побачу, але це #зелене*айно...
Мені прийшла така пропозиція минулого місяця. Кешбек було видно і історії операцій за карткою моб. застосунку і у розділі "Кешбек" старого П24. Сьогодні виплатили усе, що було нараховано. Ви погодилися на участь натисканням кнопки у листі?
Так я и пошла по этой ссылке. Получила смс с сообщением, что зарегистрирована. Но "для подтверждения регистрации" нужно вернуться на страницу акции. Похоже, в банке неправильно сформулировали (просто иногда пишут, для подтверждения пройдите по ссылке, ну я и подумала, что тут то же самое). Спасибо, скорее всего, все сделала правильно.