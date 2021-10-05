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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:50
Re: Приватбанк
Hella, на странице ввести свой финансовый номер, получить код и ввести его в поле на странице — все в акции зарегистрировались.
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:59
Прихват маладец.
Пришло СМС - ваш кредитний лимит 500 грн.
Було 50К ))))))))))
Депов нема. соцвиплат нема, карта як мойка для пУМБА
зате на бонус+ 300 грн висить , тре десь тупо потратити,
тупий банк - тупі витрати.
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:12
Re: Приватбанк
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