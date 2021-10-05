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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8941894289438944
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:50

Re: Приватбанк

Hella, на странице ввести свой финансовый номер, получить код и ввести его в поле на странице — все в акции зарегистрировались.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:59

Прихват маладец.
Пришло СМС - ваш кредитний лимит 500 грн.
Було 50К ))))))))))
Депов нема. соцвиплат нема, карта як мойка для пУМБА
зате на бонус+ 300 грн висить , тре десь тупо потратити,
тупий банк - тупі витрати.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:12

Re: Приватбанк

  Goodman написав:тре десь тупо потратити,

купите батареек в Эльдорадо
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:17

Re: Приватбанк

Тримав кредитку привата на всяк випадок. Вирішив скористатись оплатою частинами. Отримав відмову. Банк озвучив ліміт на оплату частинами 0. Передзвонив в банк, запитав за шо. Відповідь, ми не в курсі, але банк так вирішив. На другий день закрив цю кредитку, це моя відповідь банку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 03:49

  MASolomko написав:Hella, на странице ввести свой финансовый номер, получить код и ввести его в поле на странице — все в акции зарегистрировались.

Там якийсь глюк, бо код реєстрації у додатку П24 на телефоні не приходить, лише кнопка підтвердити реєстрацію. Спробував отримати СМС на телефон, то прийшов код, але на сторінці немає вікна, куди його ввести...
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 05:00

Re: Приватбанк

Sanio, у мобільному застосунку натиснули на кнопку "Підтвердити" й на сторінці акції повинно потім написати, що вас уключити до її учасників.
MASolomko
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  #<1 ... 8941894289438944
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