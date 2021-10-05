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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:50
Re: Приватбанк
Hella, на странице ввести свой финансовый номер, получить код и ввести его в поле на странице — все в акции зарегистрировались.
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:59
Прихват маладец.
Пришло СМС - ваш кредитний лимит 500 грн.
Було 50К ))))))))))
Депов нема. соцвиплат нема, карта як мойка для пУМБА
зате на бонус+ 300 грн висить , тре десь тупо потратити,
тупий банк - тупі витрати.
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:12
Re: Приватбанк
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:17
Re: Приватбанк
Тримав кредитку привата на всяк випадок. Вирішив скористатись оплатою частинами. Отримав відмову. Банк озвучив ліміт на оплату частинами 0. Передзвонив в банк, запитав за шо. Відповідь, ми не в курсі, але банк так вирішив. На другий день закрив цю кредитку, це моя відповідь банку.
Додано: Сер 06 жов, 2021 03:49
Там якийсь глюк, бо код реєстрації у додатку П24 на телефоні не приходить, лише кнопка підтвердити реєстрацію. Спробував отримати СМС на телефон, то прийшов код, але на сторінці немає вікна, куди його ввести...
Додано: Сер 06 жов, 2021 05:00
Re: Приватбанк
Sanio, у мобільному застосунку натиснули на кнопку "Підтвердити" й на сторінці акції повинно потім написати, що вас уключити до її учасників.
Додано: Сер 06 жов, 2021 08:58
Спасибо, код не приходил, приходило только смс с сообщением. Попробую еще раз.
З.Ы. После второй попытки - "Вы уже берете участь в этой акции".
Значит, "Подтверждаю" на телефоне достаточно.
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:40
Жодного листа не було. Пропозиція надійшла за телефоном. І що робити?
Додано: Сер 06 жов, 2021 14:43
Re: Приватбанк
Хтось допоможе з моїм питанням ? як розрахуватись за комунальні через некст . коли логінюсь перекидає в приват 24 замість нексту
Додано: Сер 06 жов, 2021 14:45
Re: Приватбанк
Ananas1start, так в верхнем правом углу должна быть кнопочка для перехода в next. Если ничего не помогает, то чистите кеш и куки браузера.
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