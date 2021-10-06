Добрий вечір!
Здійснити платіж в оновленій версії ви можете за посиланням:
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:52
Добрий вечір!
Здійснити платіж в оновленій версії ви можете за посиланням:
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:32
Мошенничество в кассе. Бровары, отделение "Четвертое столичное №12".
Забираю доларовый депозит, 2 раза пересчитываю, не хватает одной стодолларовой купюры. Возвращаю кассиру, прошу пересчитать так чтобы я видел. Она с недовольным видом пересчитывает, но руки держит под крышкой барьера, т.е. я не вижу что у нее на столе. При этом апеллирует к тому, что счетная машинка ведь исходно показывала правильную сумму (2120).
Однако ну и что? Сняв деньги с машинки она ложила их на стол и дальше могла подать в окошко не всю сумму (одна купюра у нее возможно осталась на столе). Пересчитываю после того, как она повторно выдала мне деньги, еще раз, все правильно, 21 купюра. А раньше было 20.
Но и это еще не все. На гривне тоже нагло кидают. У меня были центы, я доплачивал до целого доллара (по документам она мне выплатила центы гривнами, а я у нее купил 1 доллар, т.к. 9 долларов они выдать не могут). При озвучивании суммы, которую я ей должен, нажухала приблизительно на гривну. Дал ей больше, на сдаче нажухала еще на 1,3 гривны.
Спрашиваю, в чем дело, нет денег на сдачу? Опять недовольно отвечает, Вы что не знаете, что мы сдачу не даем, а переводим на телефон или на карту. Грю, а почему я этого не вижу, Вы меня об этом не предупредили, а я об этом не просил. Где моя сдача? Недовольно закрывает штору типа я ее до глубины души оскорбил, проваливай отсюда и пусть теперь другие клиенты страдают.
Спрашиваю у начальника, где моя сдача? Идет в кассу, о чем-то на повышенных тонах говорят. Мне лень ждать, ухожу. По документам смотрю, что нажухала более чем на 2 грн. Из них 45 коп перевела банку на благотворительность, остальное себе в карман.
Что это такое, плата за кассовое обслуживание, чаевые кассирам (за то, что чуть не наказали на 100 баксов)? Я отстал от жизни, так и должно быть? Может нужно было ей и зажатую сотку баксов оставить?
Плюс на всех документах нет моих подписей. Заставляют расписываться на экране, а потом какие они тебе бумажки дадут и какие суммы - это уже как бог на душу положит.
Так что кому интересно, будьте внимательны. Такое впечатление, что перед закрытием (продажей) там кассирам вольную дали. Поскольку, они какую-то часть от зажуханного и банку перечисляют, то понятно, что никто разбираться и пресекать это не будет.
Поскорей бы уже их ликвидировали.
|