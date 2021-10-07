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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8942894389448945
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:52

  Ananas1start написав:Хтось допоможе з моїм питанням ? як розрахуватись за комунальні через некст . коли логінюсь перекидає в приват 24 замість нексту




Добрий вечір!
Здійснити платіж в оновленій версії ви можете за посиланням: https://next.privat24.ua/ . У випадку, якщо вам пропонується старий інтерфейс – оберіть, будь ласка, «перейти в оновлену версію».
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:32

Мошенничество в кассе. Бровары, отделение "Четвертое столичное №12".

Забираю доларовый депозит, 2 раза пересчитываю, не хватает одной стодолларовой купюры. Возвращаю кассиру, прошу пересчитать так чтобы я видел. Она с недовольным видом пересчитывает, но руки держит под крышкой барьера, т.е. я не вижу что у нее на столе. При этом апеллирует к тому, что счетная машинка ведь исходно показывала правильную сумму (2120).

Однако ну и что? Сняв деньги с машинки она ложила их на стол и дальше могла подать в окошко не всю сумму (одна купюра у нее возможно осталась на столе). Пересчитываю после того, как она повторно выдала мне деньги, еще раз, все правильно, 21 купюра. А раньше было 20.

Но и это еще не все. На гривне тоже нагло кидают. У меня были центы, я доплачивал до целого доллара (по документам она мне выплатила центы гривнами, а я у нее купил 1 доллар, т.к. 9 долларов они выдать не могут). При озвучивании суммы, которую я ей должен, нажухала приблизительно на гривну. Дал ей больше, на сдаче нажухала еще на 1,3 гривны.

Спрашиваю, в чем дело, нет денег на сдачу? Опять недовольно отвечает, Вы что не знаете, что мы сдачу не даем, а переводим на телефон или на карту. Грю, а почему я этого не вижу, Вы меня об этом не предупредили, а я об этом не просил. Где моя сдача? Недовольно закрывает штору типа я ее до глубины души оскорбил, проваливай отсюда и пусть теперь другие клиенты страдают.

Спрашиваю у начальника, где моя сдача? Идет в кассу, о чем-то на повышенных тонах говорят. Мне лень ждать, ухожу. По документам смотрю, что нажухала более чем на 2 грн. Из них 45 коп перевела банку на благотворительность, остальное себе в карман.

Что это такое, плата за кассовое обслуживание, чаевые кассирам (за то, что чуть не наказали на 100 баксов)? Я отстал от жизни, так и должно быть? Может нужно было ей и зажатую сотку баксов оставить?

Плюс на всех документах нет моих подписей. Заставляют расписываться на экране, а потом какие они тебе бумажки дадут и какие суммы - это уже как бог на душу положит.

Так что кому интересно, будьте внимательны. Такое впечатление, что перед закрытием (продажей) там кассирам вольную дали. Поскольку, они какую-то часть от зажуханного и банку перечисляют, то понятно, что никто разбираться и пресекать это не будет.

Поскорей бы уже их ликвидировали.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:15

  ПриватБанк написав:
  Ananas1start написав:Хтось допоможе з моїм питанням ? як розрахуватись за комунальні через некст . коли логінюсь перекидає в приват 24 замість нексту




Добрий вечір!
Здійснити платіж в оновленій версії ви можете за посиланням: https://next.privat24.ua/ . У випадку, якщо вам пропонується старий інтерфейс – оберіть, будь ласка, «перейти в оновлену версію».


проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.

колись так робив а зараз не виходить
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:21

Re: Приватбанк

  Ananas1start написав:проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.

Странно. С определенного момента как раз стало наоборот - после логина стало перекидывать в новую версию, и чтобы перейти в старую нужно отдельно нажимать ссылку.
А что у Вас происходит после нажатия "Перейти в оновлену версію" в старой версии?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:31

  Ananas1start написав:
  ПриватБанк написав:проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.

колись так робив а зараз не виходить

Зображення
У Вас у "звичайній" версії П24 така кнопка є?
Ви її натискали?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27

  newbie написав:Мошенничество в кассе. Бровары, отделение "Четвертое столичное №12".

Забираю доларовый депозит, 2 раза пересчитываю, не хватает одной стодолларовой купюры. Возвращаю кассиру, прошу пересчитать так чтобы я видел. Она с недовольным видом пересчитывает, но руки держит под крышкой барьера, т.е. я не вижу что у нее на столе. При этом апеллирует к тому, что счетная машинка ведь исходно показывала правильную сумму (2120).

Однако ну и что? Сняв деньги с машинки она ложила их на стол и дальше могла подать в окошко не всю сумму (одна купюра у нее возможно осталась на столе). Пересчитываю после того, как она повторно выдала мне деньги, еще раз, все правильно, 21 купюра. А раньше было 20.

Но и это еще не все. На гривне тоже нагло кидают. У меня были центы, я доплачивал до целого доллара (по документам она мне выплатила центы гривнами, а я у нее купил 1 доллар, т.к. 9 долларов они выдать не могут). При озвучивании суммы, которую я ей должен, нажухала приблизительно на гривну. Дал ей больше, на сдаче нажухала еще на 1,3 гривны.

Спрашиваю, в чем дело, нет денег на сдачу? Опять недовольно отвечает, Вы что не знаете, что мы сдачу не даем, а переводим на телефон или на карту. Грю, а почему я этого не вижу, Вы меня об этом не предупредили, а я об этом не просил. Где моя сдача? Недовольно закрывает штору типа я ее до глубины души оскорбил, проваливай отсюда и пусть теперь другие клиенты страдают.

Спрашиваю у начальника, где моя сдача? Идет в кассу, о чем-то на повышенных тонах говорят. Мне лень ждать, ухожу. По документам смотрю, что нажухала более чем на 2 грн. Из них 45 коп перевела банку на благотворительность, остальное себе в карман.

Что это такое, плата за кассовое обслуживание, чаевые кассирам (за то, что чуть не наказали на 100 баксов)? Я отстал от жизни, так и должно быть? Может нужно было ей и зажатую сотку баксов оставить?

Плюс на всех документах нет моих подписей. Заставляют расписываться на экране, а потом какие они тебе бумажки дадут и какие суммы - это уже как бог на душу положит.

Так что кому интересно, будьте внимательны. Такое впечатление, что перед закрытием (продажей) там кассирам вольную дали. Поскольку, они какую-то часть от зажуханного и банку перечисляют, то понятно, что никто разбираться и пресекать это не будет.

Поскорей бы уже их ликвидировали.


Будь ласка, надайте ваші контакти та деталі ситуації в особистому повідомленні.
ПриватБанк
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  #<1 ... 8942894389448945
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