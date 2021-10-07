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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8942894389448945 Додано: Сер 06 жов, 2021 19:52 Ananas1start написав: Хтось допоможе з моїм питанням ? як розрахуватись за комунальні через некст . коли логінюсь перекидає в приват 24 замість нексту Хтось допоможе з моїм питанням ? як розрахуватись за комунальні через некст . коли логінюсь перекидає в приват 24 замість нексту







Добрий вечір!

Здійснити платіж в оновленій версії ви можете за посиланням: https://next.privat24.ua/ . У випадку, якщо вам пропонується старий інтерфейс – оберіть, будь ласка, «перейти в оновлену версію». Добрий вечір!Здійснити платіж в оновленій версії ви можете за посиланням:. У випадку, якщо вам пропонується старий інтерфейс – оберіть, будь ласка, «перейти в оновлену версію». ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 100 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 15:32 Мошенничество в кассе. Бровары, отделение "Четвертое столичное №12".



Забираю доларовый депозит, 2 раза пересчитываю, не хватает одной стодолларовой купюры. Возвращаю кассиру, прошу пересчитать так чтобы я видел. Она с недовольным видом пересчитывает, но руки держит под крышкой барьера, т.е. я не вижу что у нее на столе. При этом апеллирует к тому, что счетная машинка ведь исходно показывала правильную сумму (2120).



Однако ну и что? Сняв деньги с машинки она ложила их на стол и дальше могла подать в окошко не всю сумму (одна купюра у нее возможно осталась на столе). Пересчитываю после того, как она повторно выдала мне деньги, еще раз, все правильно, 21 купюра. А раньше было 20.



Но и это еще не все. На гривне тоже нагло кидают. У меня были центы, я доплачивал до целого доллара (по документам она мне выплатила центы гривнами, а я у нее купил 1 доллар, т.к. 9 долларов они выдать не могут). При озвучивании суммы, которую я ей должен, нажухала приблизительно на гривну. Дал ей больше, на сдаче нажухала еще на 1,3 гривны.



Спрашиваю, в чем дело, нет денег на сдачу? Опять недовольно отвечает, Вы что не знаете, что мы сдачу не даем, а переводим на телефон или на карту. Грю, а почему я этого не вижу, Вы меня об этом не предупредили, а я об этом не просил. Где моя сдача? Недовольно закрывает штору типа я ее до глубины души оскорбил, проваливай отсюда и пусть теперь другие клиенты страдают.



Спрашиваю у начальника, где моя сдача? Идет в кассу, о чем-то на повышенных тонах говорят. Мне лень ждать, ухожу. По документам смотрю, что нажухала более чем на 2 грн. Из них 45 коп перевела банку на благотворительность, остальное себе в карман.



Что это такое, плата за кассовое обслуживание, чаевые кассирам (за то, что чуть не наказали на 100 баксов)? Я отстал от жизни, так и должно быть? Может нужно было ей и зажатую сотку баксов оставить?



Плюс на всех документах нет моих подписей. Заставляют расписываться на экране, а потом какие они тебе бумажки дадут и какие суммы - это уже как бог на душу положит.



Так что кому интересно, будьте внимательны. Такое впечатление, что перед закрытием (продажей) там кассирам вольную дали. Поскольку, они какую-то часть от зажуханного и банку перечисляют, то понятно, что никто разбираться и пресекать это не будет.



Поскорей бы уже их ликвидировали. newbie Повідомлень: 6493 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 594 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 18:15 ПриватБанк написав: Ananas1start написав: Хтось допоможе з моїм питанням ? як розрахуватись за комунальні через некст . коли логінюсь перекидає в приват 24 замість нексту Хтось допоможе з моїм питанням ? як розрахуватись за комунальні через некст . коли логінюсь перекидає в приват 24 замість нексту







Добрий вечір!

Здійснити платіж в оновленій версії ви можете за посиланням: https://next.privat24.ua/ . У випадку, якщо вам пропонується старий інтерфейс – оберіть, будь ласка, «перейти в оновлену версію». Добрий вечір!Здійснити платіж в оновленій версії ви можете за посиланням:. У випадку, якщо вам пропонується старий інтерфейс – оберіть, будь ласка, «перейти в оновлену версію».



проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.



колись так робив а зараз не виходить проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.колись так робив а зараз не виходить Ananas1start Повідомлень: 256 З нами з: 19.02.20 Подякував: 35 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 18:21 Re: Приватбанк Ananas1start написав: проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д. проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.

Странно. С определенного момента как раз стало наоборот - после логина стало перекидывать в новую версию, и чтобы перейти в старую нужно отдельно нажимать ссылку.

А что у Вас происходит после нажатия "Перейти в оновлену версію" в старой версии? Странно. С определенного момента как раз стало наоборот - после логина стало перекидывать в новую версию, и чтобы перейти в старую нужно отдельно нажимать ссылку.А что у Вас происходит после нажатия "Перейти в оновлену версію" в старой версии? ingtrans

Повідомлень: 3113 З нами з: 31.07.19 Подякував: 84 раз. Подякували: 440 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 18:31 Ananas1start написав: ПриватБанк написав: проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.



колись так робив а зараз не виходить проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.колись так робив а зараз не виходить



У Вас у "звичайній" версії П24 така кнопка є?

Ви її натискали? У Вас у "звичайній" версії П24 така кнопка є?Ви її натискали? Sungsam Повідомлень: 171 З нами з: 05.10.11 Подякував: 42 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27 newbie написав: Мошенничество в кассе. Бровары, отделение "Четвертое столичное №12".



Забираю доларовый депозит, 2 раза пересчитываю, не хватает одной стодолларовой купюры. Возвращаю кассиру, прошу пересчитать так чтобы я видел. Она с недовольным видом пересчитывает, но руки держит под крышкой барьера, т.е. я не вижу что у нее на столе. При этом апеллирует к тому, что счетная машинка ведь исходно показывала правильную сумму (2120).



Однако ну и что? Сняв деньги с машинки она ложила их на стол и дальше могла подать в окошко не всю сумму (одна купюра у нее возможно осталась на столе). Пересчитываю после того, как она повторно выдала мне деньги, еще раз, все правильно, 21 купюра. А раньше было 20.



Но и это еще не все. На гривне тоже нагло кидают. У меня были центы, я доплачивал до целого доллара (по документам она мне выплатила центы гривнами, а я у нее купил 1 доллар, т.к. 9 долларов они выдать не могут). При озвучивании суммы, которую я ей должен, нажухала приблизительно на гривну. Дал ей больше, на сдаче нажухала еще на 1,3 гривны.



Спрашиваю, в чем дело, нет денег на сдачу? Опять недовольно отвечает, Вы что не знаете, что мы сдачу не даем, а переводим на телефон или на карту. Грю, а почему я этого не вижу, Вы меня об этом не предупредили, а я об этом не просил. Где моя сдача? Недовольно закрывает штору типа я ее до глубины души оскорбил, проваливай отсюда и пусть теперь другие клиенты страдают.



Спрашиваю у начальника, где моя сдача? Идет в кассу, о чем-то на повышенных тонах говорят. Мне лень ждать, ухожу. По документам смотрю, что нажухала более чем на 2 грн. Из них 45 коп перевела банку на благотворительность, остальное себе в карман.



Что это такое, плата за кассовое обслуживание, чаевые кассирам (за то, что чуть не наказали на 100 баксов)? Я отстал от жизни, так и должно быть? Может нужно было ей и зажатую сотку баксов оставить?



Плюс на всех документах нет моих подписей. Заставляют расписываться на экране, а потом какие они тебе бумажки дадут и какие суммы - это уже как бог на душу положит.



Так что кому интересно, будьте внимательны. Такое впечатление, что перед закрытием (продажей) там кассирам вольную дали. Поскольку, они какую-то часть от зажуханного и банку перечисляют, то понятно, что никто разбираться и пресекать это не будет.



Поскорей бы уже их ликвидировали. Мошенничество в кассе. Бровары, отделение "Четвертое столичное №12".Забираю доларовый депозит, 2 раза пересчитываю, не хватает одной стодолларовой купюры. Возвращаю кассиру, прошу пересчитать так чтобы я видел. Она с недовольным видом пересчитывает, но руки держит под крышкой барьера, т.е. я не вижу что у нее на столе. При этом апеллирует к тому, что счетная машинка ведь исходно показывала правильную сумму (2120).Однако ну и что? Сняв деньги с машинки она ложила их на стол и дальше могла подать в окошко не всю сумму (одна купюра у нее возможно осталась на столе). Пересчитываю после того, как она повторно выдала мне деньги, еще раз, все правильно, 21 купюра. А раньше было 20.Но и это еще не все. На гривне тоже нагло кидают. У меня были центы, я доплачивал до целого доллара (по документам она мне выплатила центы гривнами, а я у нее купил 1 доллар, т.к. 9 долларов они выдать не могут). При озвучивании суммы, которую я ей должен, нажухала приблизительно на гривну. Дал ей больше, на сдаче нажухала еще на 1,3 гривны.Спрашиваю, в чем дело, нет денег на сдачу? Опять недовольно отвечает, Вы что не знаете, что мы сдачу не даем, а переводим на телефон или на карту. Грю, а почему я этого не вижу, Вы меня об этом не предупредили, а я об этом не просил. Где моя сдача? Недовольно закрывает штору типа я ее до глубины души оскорбил, проваливай отсюда и пусть теперь другие клиенты страдают.Спрашиваю у начальника, где моя сдача? Идет в кассу, о чем-то на повышенных тонах говорят. Мне лень ждать, ухожу. По документам смотрю, что нажухала более чем на 2 грн. Из них 45 коп перевела банку на благотворительность, остальное себе в карман.Что это такое, плата за кассовое обслуживание, чаевые кассирам (за то, что чуть не наказали на 100 баксов)? Я отстал от жизни, так и должно быть? Может нужно было ей и зажатую сотку баксов оставить?Плюс на всех документах нет моих подписей. Заставляют расписываться на экране, а потом какие они тебе бумажки дадут и какие суммы - это уже как бог на душу положит.Так что кому интересно, будьте внимательны. Такое впечатление, что перед закрытием (продажей) там кассирам вольную дали. Поскольку, они какую-то часть от зажуханного и банку перечисляют, то понятно, что никто разбираться и пресекать это не будет.Поскорей бы уже их ликвидировали.



Будь ласка, надайте ваші контакти та деталі ситуації в особистому повідомленні. Будь ласка, надайте ваші контакти та деталі ситуації в особистому повідомленні. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 100 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 20:36 ПриватБанк написав: контакти та деталі в особистому повідомленні контакти та деталі в особистому повідомленні

Надав Надав newbie Повідомлень: 6493 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 594 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 22:45 ingtrans написав: Ananas1start написав: проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д. проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.

Странно. С определенного момента как раз стало наоборот - после логина стало перекидывать в новую версию, и чтобы перейти в старую нужно отдельно нажимать ссылку.

А что у Вас происходит после нажатия "Перейти в оновлену версію" в старой версии? Странно. С определенного момента как раз стало наоборот - после логина стало перекидывать в новую версию, и чтобы перейти в старую нужно отдельно нажимать ссылку.А что у Вас происходит после нажатия "Перейти в оновлену версію" в старой версии?



я заходжу на сайт в браузері "https://next.privat24.ua/" там є кнопка логін ,я її тисну, вибиває отак , я тисну зайти з додатку і мене повністю перекидає в додаток

я заходжу на сайт в браузері "https://next.privat24.ua/" там є кнопка логін ,я її тисну, вибиває отак , я тисну зайти з додатку і мене повністю перекидає в додаток Ananas1start Повідомлень: 256 З нами з: 19.02.20 Подякував: 35 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 22:46 Sungsam написав: Ananas1start написав: ПриватБанк написав: проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.



колись так робив а зараз не виходить проблема в іншому - в логіні . коли я там логінюсь то мене автоматично перекидає в звичайний приват 24 . тобто питання , як мені залогінитись в некст 24 і звідти робити оплату , щоб зберігались дані про оплату шаблони і т.д.колись так робив а зараз не виходить



У Вас у "звичайній" версії П24 така кнопка є?

Ви її натискали? У Вас у "звичайній" версії П24 така кнопка є?Ви її натискали?

скрін цікавий , не звертав уваги , завтра перевірю , зараз нажаль немає можливості скрін цікавий , не звертав уваги , завтра перевірю , зараз нажаль немає можливості Ananas1start Повідомлень: 256 З нами з: 19.02.20 Подякував: 35 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 23:28 Ananas1start написав: я тисну зайти з додатку і мене повністю перекидає в додаток я тисну зайти з додатку і мене повністю перекидає в додаток

А чого Ви очікували? Тисніть далі - пройдете далі без застосунку.



Ananas1start написав: я тисну зайти з додатку і мене повністю перекидає в додаток я тисну зайти з додатку і мене повністю перекидає в додаток

Який сенс взагалі ломитися у веб з телефону, якщо є застосунок? А чого Ви очікували? Тисніть далі - пройдете далі без застосунку.Який сенс взагалі ломитися у веб з телефону, якщо є застосунок? klug Повідомлень: 6166 З нами з: 18.08.14 Подякував: 270 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8942894389448945 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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