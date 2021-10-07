newbie
Нові стандарти держбанківського обслуговування!
Добре, що не сказали "Володя, вируби його".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:37
newbie
Нові стандарти держбанківського обслуговування!
Добре, що не сказали "Володя, вируби його".
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:18
Я бы так не говорил. После этого я отнес баксы в другой госбанк и там меня обслужили вполне нормально. Кроме того государству этот банк достался при не совсем обычных обстоятельствах. Поэтому говорить здесь о всех госбанках как и о всем Приватбанке, возможно, не совсем уместно. Лучше только о данном кейсе (отделении, кассире).
Но в то же время нельзя никому запретить высказывать свои оценочные суждения, в которые могут входить и обобщения. Вроде ж в свободной стране живем, а не скажем в РБ.
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