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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8943894489458946
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:37

newbie
Нові стандарти держбанківського обслуговування!
Добре, що не сказали "Володя, вируби його".
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:18

  V2 написав:newbie
Нові стандарти держбанківського обслуговування！

Я бы так не говорил. После этого я отнес баксы в другой госбанк и там меня обслужили вполне нормально. Кроме того государству этот банк достался при не совсем обычных обстоятельствах. Поэтому говорить здесь о всех госбанках как и о всем Приватбанке, возможно, не совсем уместно. Лучше только о данном кейсе (отделении, кассире).

Но в то же время нельзя никому запретить высказывать свои оценочные суждения, в которые могут входить и обобщения. Вроде ж в свободной стране живем, а не скажем в РБ.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:51

чи то мене не розуміють чи я не розумію ))

  klug написав:
  Ananas1start написав:я тисну зайти з додатку і мене повністю перекидає в додаток

А чого Ви очікували? Тисніть далі - пройдете далі без застосунку.


очікував то що ви вирізали з мого повідомлення ) - залогінитись і лишитись в некст 24, а не опинитись в додатку

  klug написав:
  Ananas1start написав:я тисну зайти з додатку і мене повністю перекидає в додаток

Який сенс взагалі ломитися у веб з телефону, якщо є застосунок?


хочу зробити оплату в інтернеті , сторонньою картою з кеш беком ,який нараховується за оплату в інтернеті
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:03

Re: Приватбанк

Ananas1start, немає різниці де ви зробити оплату комунальної послуги: через веб-версію або через застосунок. І там, і там оплата буде як "оплата в Інтернеті".
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:45

  MASolomko написав:Ananas1start, немає різниці де ви зробити оплату комунальної послуги: через веб-версію або через застосунок. І там, і там оплата буде як "оплата в Інтернеті".


а комісія за це є якась ?
дивно я колись тут же на цьому форумі взнавав як робити оплату в інтернеті, щоб був кеш бек, мені казали якраз що тільки через некст
і в мене тоді все вийшло з першого разу - зайшов в некст , якось інтуітивно залогінився , нікуди мене не перекидало , там зробив шаблон - все працювало , а зараз якась ціла панацея з цим ))
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:57

Re: Приватбанк

Ananas1start, дополнительной комиссии при оплате с чужой карты нет в веб-версии Приват24-next и мобильном приложении версии 6 и выше (ну для Android точно).
MASolomko
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