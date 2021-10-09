newbie
Нові стандарти держбанківського обслуговування!
Добре, що не сказали "Володя, вируби його".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:37
newbie
Нові стандарти держбанківського обслуговування!
Добре, що не сказали "Володя, вируби його".
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:18
Я бы так не говорил. После этого я отнес баксы в другой госбанк и там меня обслужили вполне нормально. Кроме того государству этот банк достался при не совсем обычных обстоятельствах. Поэтому говорить здесь о всех госбанках как и о всем Приватбанке, возможно, не совсем уместно. Лучше только о данном кейсе (отделении, кассире).
Но в то же время нельзя никому запретить высказывать свои оценочные суждения, в которые могут входить и обобщения. Вроде ж в свободной стране живем, а не скажем в РБ.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:51
чи то мене не розуміють чи я не розумію ))
очікував то що ви вирізали з мого повідомлення ) - залогінитись і лишитись в некст 24, а не опинитись в додатку
хочу зробити оплату в інтернеті , сторонньою картою з кеш беком ,який нараховується за оплату в інтернеті
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:03
Re: Приватбанк
Ananas1start, немає різниці де ви зробити оплату комунальної послуги: через веб-версію або через застосунок. І там, і там оплата буде як "оплата в Інтернеті".
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:45
а комісія за це є якась ?
дивно я колись тут же на цьому форумі взнавав як робити оплату в інтернеті, щоб був кеш бек, мені казали якраз що тільки через некст
і в мене тоді все вийшло з першого разу - зайшов в некст , якось інтуітивно залогінився , нікуди мене не перекидало , там зробив шаблон - все працювало , а зараз якась ціла панацея з цим ))
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:57
Re: Приватбанк
Ananas1start, дополнительной комиссии при оплате с чужой карты нет в веб-версии Приват24-next и мобильном приложении версии 6 и выше (ну для Android точно).
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:02
попробую ) тоді залишилось питання як оплатити з стороннйої карти ? коли я пробував , мені пропонувало тільки карти приватівські і можливості добавити нову карту я не бачив , на момент вибору карти для оплати .пробував також зайти з нексту з меню - карти - карта стороннього банку - просто зайшло в приват 24 и не пропонувало добавити карту
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:22
Ananas1start
У поточній версії: вгорі головного екрану у застосунку "гаманець" -> "додати".
Додано: Суб 09 жов, 2021 07:48
Re: Приватбанк
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