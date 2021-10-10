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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8944894589468947
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:40

  hxbbgaf написав:А как лучше открыть счет для получения страховки по ДТП 3-му лицу?

В відділенні з паспортом і ІПН.
Квесторе_поверніться
 
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