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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8944894589468947 Додано: Пон 11 жов, 2021 12:40 hxbbgaf написав: А как лучше открыть счет для получения страховки по ДТП 3-му лицу? А как лучше открыть счет для получения страховки по ДТП 3-му лицу?

В відділенні з паспортом і ІПН. В відділенні з паспортом і ІПН. Квесторе_поверніться Повідомлень: 37898 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 23:52

Як фізична особа маю поточний рахунок у ПриватБанку й час від часу поповнював його та здійснював платежі на користь однієї юридичної особи за допомогою П24.

Але останні два дні не можу здійснити платіж (новий інтерфейс П24). Видає повідомлення про помилку "wrong client card id" Вчора спілкувався з онлайн підтримкою й працівник повідомила, що з середини вересня змінились тарифи по поточних рахунках й здійснити платіж неможливо станом на сьогодні. Потрібно перерахувати кошти на свій картковий рахунок а потім вже оплатити по реквізитах. На сайті банку жодної згадки про зміну тарифів. Це виглядає як некомпетентність чи дрібне шахрайство, чи безвідповідальність.

Прошу уточнити діючі тарифи по поточному рахунку для фіз. особи й підкажіть як безперешкодно здійснити платіж.

Дякую. Запитання до представника банку.Як фізична особа маю поточний рахунок у ПриватБанку й час від часу поповнював його та здійснював платежі на користь однієї юридичної особи за допомогою П24.Але останні два дні не можу здійснити платіж (новий інтерфейс П24). Видає повідомлення про помилку "wrong client card id"Вчора спілкувався з онлайн підтримкою й працівник повідомила, що з середини вересня змінились тарифи по поточних рахунках й здійснити платіж неможливо станом на сьогодні. Потрібно перерахувати кошти на свій картковий рахунок а потім вже оплатити по реквізитах. На сайті банку жодної згадки про зміну тарифів. Це виглядає як некомпетентність чи дрібне шахрайство, чи безвідповідальність.Прошу уточнити діючі тарифи по поточному рахунку для фіз. особи й підкажіть як безперешкодно здійснити платіж.Дякую. ST_11

Повідомлень: 552 З нами з: 28.04.11 Подякував: 64 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8944894589468947 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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