В відділенні з паспортом і ІПН.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:40
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:52
Запитання до представника банку.
Як фізична особа маю поточний рахунок у ПриватБанку й час від часу поповнював його та здійснював платежі на користь однієї юридичної особи за допомогою П24.
Але останні два дні не можу здійснити платіж (новий інтерфейс П24). Видає повідомлення про помилку "wrong client card id" Вчора спілкувався з онлайн підтримкою й працівник повідомила, що з середини вересня змінились тарифи по поточних рахунках й здійснити платіж неможливо станом на сьогодні. Потрібно перерахувати кошти на свій картковий рахунок а потім вже оплатити по реквізитах. На сайті банку жодної згадки про зміну тарифів. Це виглядає як некомпетентність чи дрібне шахрайство, чи безвідповідальність.
Прошу уточнити діючі тарифи по поточному рахунку для фіз. особи й підкажіть як безперешкодно здійснити платіж.
Дякую.
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:12
Re: Приватбанк
ST_11, тут лучше обратиться в поддержку через help@pb.ua
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:27
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:39
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:40
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:02
|