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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:40
hxbbgaf написав:
А как лучше открыть счет для получения страховки по ДТП 3-му лицу?
В відділенні з паспортом і ІПН.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 23:52
Запитання до представника банку.
Як фізична особа маю поточний рахунок у ПриватБанку й час від часу поповнював його та здійснював платежі на користь однієї юридичної особи за допомогою П24.
Але останні два дні не можу здійснити платіж (новий інтерфейс П24). Видає повідомлення про помилку "wrong client card id"
Вчора спілкувався з онлайн підтримкою й працівник повідомила, що з середини вересня змінились тарифи по поточних рахунках й здійснити платіж неможливо станом на сьогодні. Потрібно перерахувати кошти на свій картковий рахунок а потім вже оплатити по реквізитах. На сайті банку жодної згадки про зміну тарифів. Це виглядає як некомпетентність чи дрібне шахрайство, чи безвідповідальність.
Прошу уточнити діючі тарифи по поточному рахунку для фіз. особи й підкажіть як безперешкодно здійснити платіж.
Дякую.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 07:12
ST_11, тут лучше обратиться в поддержку через help@pb.ua
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:27
Квесторе_поверніться написав: hxbbgaf написав:
А как лучше открыть счет для получения страховки по ДТП 3-му лицу?
В відділенні з паспортом і ІПН.
Это потом за снятие этих денег с карточки еще и 1% возьмут?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:39
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:40
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:02
hxbbgaf написав: Квесторе_поверніться написав: hxbbgaf написав:
А как лучше открыть счет для получения страховки по ДТП 3-му лицу?
В відділенні з паспортом і ІПН.
Это потом за снятие этих денег с карточки еще и 1% возьмут?
З УНіверсальної карти візьмуть...якщо тупо знімати нал.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:20
Eldarien написав:
А кешбек пропонують лише тим в кого на універсальній є кред. ліміт?
Поставив кред ліміт на своїй уні голд яку давно не використовував. Через пару днів подзвонили, сказали що буде кешбек 5%, тільки платіть. Потестив в аптеці - кешбеку нема. Підтримка каже що буде на бонус+ через 14 днів після жовтня. Шкода, а все так гарно складалось...
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Eldarien
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:58
Eldarien написав:
Поставив кред ліміт на своїй уні голд яку давно не використовував. Через пару днів подзвонили, сказали що буде кешбек 5%, тільки платіть. Потестив в аптеці - кешбеку нема. Підтримка каже що буде на бонус+ через 14 днів після жовтня. Шкода, а все так гарно складалось...
В п24, в истории оплат нарисованы монетки возле сумм ппокупок? Если есть, то это кеш бек, выплатят на 7-10 день после окончания акции вашей карты.
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novichok
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Додано: Сер 13 жов, 2021 17:09
novichok написав: Eldarien написав:
Поставив кред ліміт на своїй уні голд яку давно не використовував. Через пару днів подзвонили, сказали що буде кешбек 5%, тільки платіть. Потестив в аптеці - кешбеку нема. Підтримка каже що буде на бонус+ через 14 днів після жовтня. Шкода, а все так гарно складалось...
В п24, в истории оплат нарисованы монетки возле сумм ппокупок? Если есть, то это кеш бек, выплатят на 7-10 день после окончания акции вашей карты.
Немає. В мене така ж історія, кілька сторінок тому писав. Але Приват запевняє, що нарахують...
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