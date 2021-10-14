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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8945894689478948
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:37

Re: Приватбанк

Сколько стоит сэп с КДВ?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:48

Re: Приватбанк

pfauter, от 3 грн за платёж до 0,5 % от суммы, но минимум 5 грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:53

  MASolomko написав:pfauter, от 3 грн за платёж до 0,5 % от суммы, но минимум 5 грн.

Уточню, нужно отправить на карты моно и форвард. Какая комиссия будет?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:17

Re: Приватбанк

pfauter написав:
  MASolomko написав:pfauter, от 3 грн за платёж до 0,5 % от суммы, но минимум 5 грн.

Уточню, нужно отправить на карты моно и форвард. Какая комиссия будет?
0.5% минимум 5 грн в обоих случаях, р2р или СЭП — одна цена.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:30

  pfauter написав:Уточню, нужно отправить на карты моно и форвард. Какая комиссия будет?

Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно. А дальше или р2р на Моно, или СЭП через Моно на Форвард. Зачем кормить бегемота. В крайнем случае снять нал с КДВ и засунуть в тумбу Мони (iBox).
Striker
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