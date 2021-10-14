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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:37
Сколько стоит сэп с КДВ?
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pfauter
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:48
pfauter, от 3 грн за платёж до 0,5 % от суммы, но минимум 5 грн.
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MASolomko
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:53
MASolomko написав:
pfauter, от 3 грн за платёж до 0,5 % от суммы, но минимум 5 грн.
Уточню, нужно отправить на карты моно и форвард. Какая комиссия будет?
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pfauter
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:17
pfauter написав: MASolomko написав:
pfauter, от 3 грн за платёж до 0,5 % от суммы, но минимум 5 грн.
Уточню, нужно отправить на карты моно и форвард. Какая комиссия будет?
0.5% минимум 5 грн в обоих случаях, р2р или СЭП — одна цена.
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Mathias
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:30
pfauter написав:
Уточню, нужно отправить на карты моно и форвард. Какая комиссия будет?
Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно. А дальше или р2р на Моно, или СЭП через Моно на Форвард. Зачем кормить бегемота. В крайнем случае снять нал с КДВ и засунуть в тумбу Мони (iBox).
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Striker
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 05:18
Striker написав: pfauter написав:
Уточню, нужно отправить на карты моно и форвард. Какая комиссия будет?
Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно. А дальше или р2р на Моно, или СЭП через Моно на Форвард. Зачем кормить бегемота. В крайнем случае снять нал с КДВ и засунуть в тумбу Мони (iBox).
прошу уточнить,карты ОТП и Альфа-Банк разве не бесплатно пополнение с Приват?
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sens
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 06:05
Striker написав:
Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно.
Пока до конца года действует такая щедрость.
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MASolomko
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:23
sens написав: Striker написав: pfauter написав:
Уточню, нужно отправить на карты моно и форвард. Какая комиссия будет?
Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно. А дальше или р2р на Моно, или СЭП через Моно на Форвард. Зачем кормить бегемота. В крайнем случае снять нал с КДВ и засунуть в тумбу Мони (iBox).
прошу уточнить,карты ОТП и Альфа-Банк разве не бесплатно пополнение с Приват?
Striker говорил не о пополнении налом, а о переводах с карты Привата наружу без комиссий.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:15
MASolomko написав: Striker написав:
Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно.
Пока до конца года действует такая щедрость.
Нужно тянуть?
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