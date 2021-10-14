как и все, 23го
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:38
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:00
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:12
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:58
Нові правила переказів з картки на картку
Теперь написали на сайте, хотя это ограничение втихаря ввели давно ...
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