RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8946894789488949
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:38

  Watcher написав:Кто подскажет, как сегодня отделения работают?


как и все, 23го
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:00

  2XL написав:
MASolomko написав:
  Striker написав:Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно.
Пока до конца года действует такая щедрость.
Нужно тянуть?
Нет, только толкать по "тропинке".
Переводы - вводим в поиск название банка
Intento
 
Повідомлень: 185
З нами з: 06.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:12

  cohan написав:
  Watcher написав:Кто подскажет, как сегодня отделения работают?

как и все, 23го

Печалько... А те которые в субботу работают, тоже выходные???

А насчет "как все", дык все очень относительно: многие работают и никаких переносов нет.
Я, например, официально работаю.
Watcher
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 31.05.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:58

Нові правила переказів з картки на картку

https://privatbank.ua/news/2021/10/13/1487
Теперь написали на сайте, хотя это ограничение втихаря ввели давно ...
Зображення
Kalgan
 
Повідомлень: 801
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:45

  Watcher написав:Печалько... А те которые в субботу работают, тоже выходные???

Сьогодні всі відділення закриті - робочий день у банках перенесений на 23 жовтня. Відділень, які працюють по суботах, зараз майже не залишилось - від початку каратнтину скасували роботу у суботу і ввели перерву у будні.
Sanio
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 03.09.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:20

  Kalgan написав:https://privatbank.ua/news/2021/10/13/1487
Теперь написали на сайте, хотя это ограничение втихаря ввели давно ...
Зображення


Приватбанк в своєму стилі. І правильно робить, поки кількість садо-мазо клієнтів буде на рівні, до тих пір їх будуть мати по повній програмі :)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 04.03.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8946894789488949
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.