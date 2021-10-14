Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:38
Watcher написав:
Кто подскажет, как сегодня отделения работают?
как и все, 23го
cohan
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:00
2XL написав: MASolomko написав: Striker написав:
Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно.
Пока до конца года действует такая щедрость.
Нужно тянуть?
Нет, только толкать по "тропинке".
Переводы - вводим в поиск название банка
Intento
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:12
cohan написав: Watcher написав:
Кто подскажет, как сегодня отделения работают?
как и все, 23го
Печалько... А те которые в субботу работают, тоже выходные???
А насчет "как все", дык все очень относительно: многие работают и никаких переносов нет.
Я, например, официально работаю.
Watcher
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:58
https://privatbank.ua/news/2021/10/13/1487
Теперь написали на сайте, хотя это ограничение втихаря ввели давно ...
Kalgan
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:45
Watcher написав:
Печалько... А те которые в субботу работают, тоже выходные???
Сьогодні всі відділення закриті - робочий день у банках перенесений на 23 жовтня. Відділень, які працюють по суботах, зараз майже не залишилось - від початку каратнтину скасували роботу у суботу і ввели перерву у будні.
Sanio
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