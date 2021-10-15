Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:26

Не очень представляю для чего может понадобиться такое количество переводов в обычной жизни, но вот сам факт того, что банк может просто так взять и ввести любое, по сути, ограничение на доступ к средствам клиента - вот это бесит очень сильно.

Причём очевидно, что банки практикуют это как в явном виде (как вот этот случай), так и неявно, прикрываясь "заботой" о "безопасности" ваших средств и защитой от мошенничества, или даже симулируя "технические проблемы" и скрывая , таким образом, сам факт вмешательства в деятельность.

Бесит то, что, вынужденно доверив банку свои деньги (ведь некоторые операции уже без банка осуществить просто невозможно), становишься заложником решения какого-то неизвестного клерка, который может "разрешить", а может и "не разрешить", причем независимо от оснований для решения и величины понесенных клиентом убытков, никого привлечь к ответственности невозможно.



У нас в стране вообще не принято ценить права как таковые, и, соответственно, полностью отсутствует система охраны права. В США незаконное ограничение права - это само по себе серьёзное обвинение и повод для судебных исков. У нас позиция такая, что право - ничего не стоит. Вот если вы докажете, что понесли убытки в результате нарушения права, причём документально, с подписями и печатями, тогда какой-нибудь суд это ещё рассмотрит (причём что он решит - ещё неизвестно), а вот сам факт нарушения права - "ну и что?"

Поэтому с банками сейчас - как в азартные игры: только на те суммы, которые не слишком болезненно потерять.