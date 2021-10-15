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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8946894789488949
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:38

  Watcher написав:Кто подскажет, как сегодня отделения работают?


как и все, 23го
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:00

  2XL написав:
MASolomko написав:
  Striker написав:Заведите себе ПУМБу и выводите на неё с КВД/Уни бесплатно.
Пока до конца года действует такая щедрость.
Нужно тянуть?
Нет, только толкать по "тропинке".
Переводы - вводим в поиск название банка
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:12

  cohan написав:
  Watcher написав:Кто подскажет, как сегодня отделения работают?

как и все, 23го

Печалько... А те которые в субботу работают, тоже выходные???

А насчет "как все", дык все очень относительно: многие работают и никаких переносов нет.
Я, например, официально работаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:58

Нові правила переказів з картки на картку

https://privatbank.ua/news/2021/10/13/1487
Теперь написали на сайте, хотя это ограничение втихаря ввели давно ...
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:45

  Watcher написав:Печалько... А те которые в субботу работают, тоже выходные???

Сьогодні всі відділення закриті - робочий день у банках перенесений на 23 жовтня. Відділень, які працюють по суботах, зараз майже не залишилось - від початку каратнтину скасували роботу у суботу і ввели перерву у будні.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:20

  Kalgan написав:https://privatbank.ua/news/2021/10/13/1487
Теперь написали на сайте, хотя это ограничение втихаря ввели давно ...
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Приватбанк в своєму стилі. І правильно робить, поки кількість садо-мазо клієнтів буде на рівні, до тих пір їх будуть мати по повній програмі :)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:26

Не очень представляю для чего может понадобиться такое количество переводов в обычной жизни, но вот сам факт того, что банк может просто так взять и ввести любое, по сути, ограничение на доступ к средствам клиента - вот это бесит очень сильно.
Причём очевидно, что банки практикуют это как в явном виде (как вот этот случай), так и неявно, прикрываясь "заботой" о "безопасности" ваших средств и защитой от мошенничества, или даже симулируя "технические проблемы" и скрывая , таким образом, сам факт вмешательства в деятельность.
Бесит то, что, вынужденно доверив банку свои деньги (ведь некоторые операции уже без банка осуществить просто невозможно), становишься заложником решения какого-то неизвестного клерка, который может "разрешить", а может и "не разрешить", причем независимо от оснований для решения и величины понесенных клиентом убытков, никого привлечь к ответственности невозможно.

У нас в стране вообще не принято ценить права как таковые, и, соответственно, полностью отсутствует система охраны права. В США незаконное ограничение права - это само по себе серьёзное обвинение и повод для судебных исков. У нас позиция такая, что право - ничего не стоит. Вот если вы докажете, что понесли убытки в результате нарушения права, причём документально, с подписями и печатями, тогда какой-нибудь суд это ещё рассмотрит (причём что он решит - ещё неизвестно), а вот сам факт нарушения права - "ну и что?"
Поэтому с банками сейчас - как в азартные игры: только на те суммы, которые не слишком болезненно потерять.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:29

Re: Приватбанк

лимиты неявно везде есть, та же Альфа например больше 400 в месяц не даст отправить без доверительной беседы с заполнением в программке

оно как бы нечастно надо, вот и выясняется неожиданно...
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:37

  ST_11 написав:Запитання до представника банку.
Як фізична особа маю поточний рахунок у ПриватБанку й час від часу поповнював його та здійснював платежі на користь однієї юридичної особи за допомогою П24.
Але останні два дні не можу здійснити платіж (новий інтерфейс П24). Видає повідомлення про помилку "wrong client card id" :?

Вчора надіслали відповідь яка мене не зовсім задовільнила але є як є.
Щось типу: "банк переходить на нову систему П24 й на даний момент немає змоги здійснювати платежі з поточного рахунку онлайн" :roll:

Це пряме порушення умов договору й загалом дивно...

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Повна анархія й безкарність 8)
ST_11
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  #<1 ... 8946894789488949
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