как и все, 23го
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:38
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:00
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:12
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:58
Нові правила переказів з картки на картку
Теперь написали на сайте, хотя это ограничение втихаря ввели давно ...
Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:45
Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:20
Приватбанк в своєму стилі. І правильно робить, поки кількість садо-мазо клієнтів буде на рівні, до тих пір їх будуть мати по повній програмі
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:26
Не очень представляю для чего может понадобиться такое количество переводов в обычной жизни, но вот сам факт того, что банк может просто так взять и ввести любое, по сути, ограничение на доступ к средствам клиента - вот это бесит очень сильно.
Причём очевидно, что банки практикуют это как в явном виде (как вот этот случай), так и неявно, прикрываясь "заботой" о "безопасности" ваших средств и защитой от мошенничества, или даже симулируя "технические проблемы" и скрывая , таким образом, сам факт вмешательства в деятельность.
Бесит то, что, вынужденно доверив банку свои деньги (ведь некоторые операции уже без банка осуществить просто невозможно), становишься заложником решения какого-то неизвестного клерка, который может "разрешить", а может и "не разрешить", причем независимо от оснований для решения и величины понесенных клиентом убытков, никого привлечь к ответственности невозможно.
У нас в стране вообще не принято ценить права как таковые, и, соответственно, полностью отсутствует система охраны права. В США незаконное ограничение права - это само по себе серьёзное обвинение и повод для судебных исков. У нас позиция такая, что право - ничего не стоит. Вот если вы докажете, что понесли убытки в результате нарушения права, причём документально, с подписями и печатями, тогда какой-нибудь суд это ещё рассмотрит (причём что он решит - ещё неизвестно), а вот сам факт нарушения права - "ну и что?"
Поэтому с банками сейчас - как в азартные игры: только на те суммы, которые не слишком болезненно потерять.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:29
Re: Приватбанк
лимиты неявно везде есть, та же Альфа например больше 400 в месяц не даст отправить без доверительной беседы с заполнением в программке
оно как бы нечастно надо, вот и выясняется неожиданно...
Додано: Суб 16 жов, 2021 11:37
Вчора надіслали відповідь яка мене не зовсім задовільнила але є як є.
Щось типу: "банк переходить на нову систему П24 й на даний момент немає змоги здійснювати платежі з поточного рахунку онлайн"
Це пряме порушення
Повна анархія й безкарність
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