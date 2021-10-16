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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8947894889498950
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:15

  ishvara написав:Знакомый переоформил карту Привата, говорят, если не потратите 300 грн, заблокируется. Правда или на понт берут? ))

Байка.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:49

  ishvara написав:Знакомый переоформил карту Привата, говорят, если не потратите 300 грн, заблокируется. Правда или на понт берут? ))


не заблокируют, просто курица, котрая вам ее оформляла не получит бонус )
вот они и придумали эту легенду, про блок карты ) этой байке уже столько сколько существует примат, а они ее все лохам впаривают )
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:25

  ishvara написав:Знакомый переоформил карту Привата, говорят, если не потратите 300 грн, заблокируется. Правда или на понт берут? ))


Картка стає активною після того, як на ній змінили ПІН-код, це безкоштовно.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:36

Re: Приватбанк

ishvara, понт.

Если получил карту с чипом, то надо в любом банкомате проверить баланс или снять нал, или сменить ПИН — онлайн ПИН должен синхронизироваться с офлайн ПИН.

При получении ПИН карта становится активной.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:14

  ПриватБанк написав:
  ishvara написав:Знакомый переоформил карту Привата, говорят, если не потратите 300 грн, заблокируется. Правда или на понт берут? ))


Картка стає активною після того, як на ній змінили ПІН-код, це безкоштовно.

Ви ж хоч читайте, на що відповідаєте. Питання не про активацію. Співробітник погрожує клієнту заблокували картку, якщо той не попрацює на його бонус. Співробітнику самому час пройти профілактичне блокування премії.
klug
 
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