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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:15
ishvara написав:
Знакомый переоформил карту Привата, говорят, если не потратите 300 грн, заблокируется. Правда или на понт берут? ))
Байка.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:49
ishvara написав:
Знакомый переоформил карту Привата, говорят, если не потратите 300 грн, заблокируется. Правда или на понт берут? ))
не заблокируют, просто курица, котрая вам ее оформляла не получит бонус )
вот они и придумали эту легенду, про блок карты ) этой байке уже столько сколько существует примат, а они ее все лохам впаривают )
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:25
ishvara написав:
Знакомый переоформил карту Привата, говорят, если не потратите 300 грн, заблокируется. Правда или на понт берут? ))
Картка стає активною після того, як на ній змінили ПІН-код, це безкоштовно.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:36
ishvara, понт.
Если получил карту с чипом, то надо в любом банкомате проверить баланс или снять нал, или сменить ПИН — онлайн ПИН должен синхронизироваться с офлайн ПИН.
При получении ПИН карта становится активной.
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MASolomko
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Додано: Суб 16 жов, 2021 22:14
ПриватБанк написав: ishvara написав:
Знакомый переоформил карту Привата, говорят, если не потратите 300 грн, заблокируется. Правда или на понт берут? ))
Картка стає активною після того, як на ній змінили ПІН-код, це безкоштовно.
Ви ж хоч читайте, на що відповідаєте. Питання не про активацію. Співробітник погрожує клієнту заблокували картку, якщо той не попрацює на його бонус. Співробітнику самому час пройти профілактичне блокування премії.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 07:40
IMPRINTER написав:
вот они и придумали эту легенду, про блок карты ) этой байке уже столько сколько существует примат
Как вариант, курица сольет данные карты мошенникам, которые, которые представляясь СБ, будут угрожать ее "заблокировать". Но там уже до нее все слили, поэтому корелляция возможности блокирования и ее предсказаний низкая.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 07:48
ST_11 написав:
"банк переходить на нову систему П24 й на даний момент немає змоги здійснювати платежі з поточного рахунку онлайн"
Вам не нравится, что "госбанк" плюет на требования НБУ? Но он всегда так делал, в т.ч. когда не был "госом". Такой у нас НБУ.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 08:30
MASolomko написав:
Если получил карту с чипом, то надо в любом банкомате проверить баланс или снять нал, или сменить ПИН — онлайн ПИН должен синхронизироваться с офлайн ПИН.
А если за бугром ?
Достаточно же просто авторизоваться в банкомате по новому пину и не проводя никакие операции выйти ?
Или всё же необходимо провести операцию снятия нала ?
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mustbe
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Додано: Нед 17 жов, 2021 08:59
mustbe написав:
Достаточно же просто авторизоваться в банкомате по новому пину и не проводя никакие операции выйти ?
Вот взять банкомат ПриватБанка. Если вставить карту, ввести ПИН и не делая никаких операций забрать карту из банкомата, то синхронизация ПИНов не произойдёт.
Т. е. какая-то онлайн-операция в банкомате должна быть.
Ещё может подойти оплата через чип в POS-терминале, где операция произойдёт в онлайн.
ps Это важно только для для оплаты картой через офлайн-оплаты (самолёты и может где-то ещё). Ну и есть ряд банков, которые выдают карту без прописанного ПИН на карте, — в них не работает бесконтакт до установки этого ПИН на карту.
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MASolomko
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:05
MASolomko написав:
Ещё может подойти оплата через чип в POS-терминале, где операция произойдёт в онлайн.
Именно чипом ?
А оплата магниткой или пейпасом не приводит к синхронизации ?
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