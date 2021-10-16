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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8948894989508951
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:04

Re: Приватбанк

mustbe, именно чипом. Есть малая вероятность, что такое внедрили и для бесконтакта. Не находил такое ещё про это.

Магнитки офлайн-оплату не поддерживают.
На чипе сохраняется информация о платеже, дале либо ты синхронизируешь эту операцию сам, выполнив чипом какую онлайн-операцию, либо продавец.
При оплате через бесконтакт тоже инфа о платеже записывается на карте, но там нет факта подтверждения успешности операции (карту приложил, убрал, ввёл ПИН). Программка и телефон с NFC могут считать эту инфу (дата и время, сумма и валюта операции) с карт Mastercard (карты Visa инфу или не передают, или не сохраняют).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:38

Уточню:
оплата чипом на малую сумму, без ввода пина - является ли достаточной для старта синхронизации ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:04

  mustbe написав:Уточню:
оплата чипом на малую сумму, без ввода пина - является ли достаточной для старта синхронизации ?

ИМХО всегда хватает и проще всего посмотреть баланс в банкомате.
Vorlon
 
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