mustbe, именно чипом. Есть малая вероятность, что такое внедрили и для бесконтакта. Не находил такое ещё про это.
Магнитки офлайн-оплату не поддерживают.
На чипе сохраняется информация о платеже, дале либо ты синхронизируешь эту операцию сам, выполнив чипом какую онлайн-операцию, либо продавец.
При оплате через бесконтакт тоже инфа о платеже записывается на карте, но там нет факта подтверждения успешности операции (карту приложил, убрал, ввёл ПИН). Программка и телефон с NFC могут считать эту инфу (дата и время, сумма и валюта операции) с карт Mastercard (карты Visa инфу или не передают, или не сохраняют).