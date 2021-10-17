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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 10:04
mustbe, именно чипом. Есть малая вероятность, что такое внедрили и для бесконтакта. Не находил такое ещё про это.
Магнитки офлайн-оплату не поддерживают.
На чипе сохраняется информация о платеже, дале либо ты синхронизируешь эту операцию сам, выполнив чипом какую онлайн-операцию, либо продавец.
При оплате через бесконтакт тоже инфа о платеже записывается на карте, но там нет факта подтверждения успешности операции (карту приложил, убрал, ввёл ПИН). Программка и телефон с NFC могут считать эту инфу (дата и время, сумма и валюта операции) с карт Mastercard (карты Visa инфу или не передают, или не сохраняют).
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MASolomko
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:38
Уточню:
оплата чипом на малую сумму, без ввода пина - является ли достаточной для старта синхронизации ?
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mustbe
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:04
mustbe написав:
Уточню:
оплата чипом на малую сумму, без ввода пина - является ли достаточной для старта синхронизации ?
ИМХО всегда хватает и проще всего посмотреть баланс в банкомате.
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Vorlon
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Додано: Нед 17 жов, 2021 12:23
mustbe, про такой нюанс сказать ничего не смогу. Скорее всего, что нет.
ps Приват для обычных смертных уже не выпускает такие карты (без ввода ПИН при оплате, авторизация по росписи).
Vorlon, проверка баланса в забугорных банкоматах в основном платная. Как в этом плане ведёт себя Приват не знаю.
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MASolomko
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Додано: Нед 17 жов, 2021 12:39
Ananas1start написав:
не ті скріни залив ) - перезалив
щось я запутався з тим всім - мені треба оплатити картою не приватівською, щоб був кеш бек . колись я робив таке на некст24 а тепер виходить на некст можна тільки платити без авторизації ?
а в звичайному приваті то ж буде перевід на карту чи як ? якщо так як ви описуєте
Зачем вы в карты заходите? Идите в платежи и после выбора компании и ввода суммы предложит ввести данные карты. Вводите и оплачиваете без всяких авторизаций. Но иногда вместо 3дс может потребовать звонок на 3700, вот тогда я авторизируюсь, но делаю все то же самое и тогда не просит звонить на 3700.
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ol_zy
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:43
mustbe написав:
Уточню:
оплата чипом на малую сумму, без ввода пина - является ли достаточной для старта синхронизации ?
Нет
Пин хранится на чипе и у эквайра.
Для синхронизации этих двух ПИНов нуна сделать любую активную онлайн оп-ю с чипом и вводом ПИНа. В офлайне мона пользоваться картой по старому ПИНу, но, обычно, эквайр разрешает в офлайне 3..5 оп-й на мелкие суммы (типа до 20уе).
Активная оп-я не не просто вход в АТМ, а именно успешная
оп-я: просмотр остатка, смена ПИНа, р2р-перевод, обнал и т.п.
Например, запрос на снятие заведома большей суммы с отказом часто (не )является успешной оп-й. У нас народ так часто делает, када просмотр остатка платный
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Amethyst
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:03
Как зайти в раздел "Мои платежи" старой версии Приват24?
Если переключиться с Некста по кнопке "Перейти в старую версию", то вроде как и переходит на старую, но при нажатии "Мои платежи" опять перебрасывает в Некст.
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Gippo
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:27
Gippo написав:
Как зайти в раздел "Мои платежи" старой версии Приват24?
Если переключиться с Некста по кнопке "Перейти в старую версию", то вроде как и переходит на старую, но при нажатии "Мои платежи" опять перебрасывает в Некст.
Яка ціль юзати платежі в старій версії...якщо не секрет?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:37
Gippo, уже всё
Постепенно идёт переезд на next-версию.
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MASolomko
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:56
MASolomko Ясно.
Веб-версия в старом варианте мне была намного удобнее.
Больше интересовал функционал и его удобство, чем разноцветные пиктограммки и лишние нажатия кнопок. Пока не нашел даже полей для ввода показаний. Предыдущие показания не подтягиваются... Ладно, разберусь.
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Gippo
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