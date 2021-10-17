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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:41
Gippo написав:
Пока не нашел даже полей для ввода показаний.
Выбираете услугу (ставите птичку и вниже под этой услугой должно появиться возможность указать показания.
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