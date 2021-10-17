RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8949895089518952
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:41

Re: Приватбанк

  Gippo написав:Пока не нашел даже полей для ввода показаний.
Выбираете услугу (ставите птичку и вниже под этой услугой должно появиться возможность указать показания.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3847
З нами з: 08.03.18
Подякував: 444 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8949895089518952
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: joik і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.