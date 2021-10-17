Выбираете услугу (ставите птичку и вниже под этой услугой должно появиться возможность указать показания.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:41
Re: Приватбанк
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:45
ОщАд випереджає нас на 50 кроків
"Обслуговування рахунку при обробці авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок
-перший запит на добу – не тарифікується,
-3 грн. – кожен наступний"
|