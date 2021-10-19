Выбираете услугу (ставите птичку и вниже под этой услугой должно появиться возможность указать показания.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:41
Re: Приватбанк
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:45
ОщАд випереджає нас на 50 кроків
"Обслуговування рахунку при обробці авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок
-перший запит на добу – не тарифікується,
-3 грн. – кожен наступний"
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42
Re: Приватбанк
було краще
мене прихват уже зі всього повичоркував , кред ліміт 500 грн , за комуналь по 1 грн стьобає, жду коли двадцятку за голдклюб почнуть списувати.
тіпічно державний банк , нагрівається на всьому , що шевелиться і не шевелиться.
яка держава, такий і банк
Додано: Сер 20 жов, 2021 10:32
Re: Приватбанк
А мене Приват вчора здивував.
Після кількох років анафеми самі подзвонили і запропонували підняти кредлім з 0 до 35к.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:01
KVV
И что - он вам здесь реально нужен?
Goodman
И кто вам мешает закрыть счета в нём раз и навсегда? Или вам нравится когда вас за дурака держат?
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:35
Vorlon та не особо
але доставляє сам факт що Приват спустився з небес(чи постукав знизу )
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