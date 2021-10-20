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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8949895089518952
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:41

Re: Приватбанк

  Gippo написав:Пока не нашел даже полей для ввода показаний.
Выбираете услугу (ставите птичку и вниже под этой услугой должно появиться возможность указать показания.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:45

  Amethyst написав:Например, запрос на снятие заведома большей суммы с отказом часто (не )является успешной оп-й. У нас народ так часто делает, када просмотр остатка платный :wink:

ОщАд випереджає нас на 50 кроків :P

"Обслуговування рахунку при обробці авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок
-перший запит на добу – не тарифікується,
-3 грн. – кожен наступний"
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Яка ціль юзати платежі в старій версії...якщо не секрет?
було краще
мене прихват уже зі всього повичоркував , кред ліміт 500 грн , за комуналь по 1 грн стьобає, жду коли двадцятку за голдклюб почнуть списувати.
тіпічно державний банк , нагрівається на всьому , що шевелиться і не шевелиться.
яка держава, такий і банк
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:32

Re: Приватбанк

А мене Приват вчора здивував.

Після кількох років анафеми самі подзвонили і запропонували підняти кредлім з 0 до 35к.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:01

KVV
И что - он вам здесь реально нужен? :lol:

Goodman
И кто вам мешает закрыть счета в нём раз и навсегда? Или вам нравится когда вас за дурака держат? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:35

Vorlon та не особо
але доставляє сам факт що Приват спустився з небес(чи постукав знизу :mrgreen:)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:17

Re: Приватбанк

Перевод с Привата на другой банк того же физлица стоит каких-то денег?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:22

  Investor_K написав:Перевод с Привата на другой банк того же физлица стоит каких-то денег?

Іноді залежить від того другого банку... який саме банк?
KVV
 
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  #<1 ... 8949895089518952
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