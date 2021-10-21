Стандартний тариф для фізичних осіб (СЕП і р2р) - 0,5% (мін. 5 грн.) незалежно від банку отримувача
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:10
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:33
Сегодня ни у кого проблем с перебрасыванием денег с карты на карту нет? Все штатно?
Перебрасывали небольшую сумму в пределах 1к гривен с одной карты на другую. 45 минут прошло, написало что проведено, а денег все нет. Другой перевод с другими картами у других людей - все аналогично: статус проведено, а по факту денег нет. Только списывает сумму сразу и без вопросов.
Сколько сейчас перевод денег занимает? Еще на прошлой неделе было минут 10-15ть.
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:24
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:33
KVV Як було вранці - то вже минуло: зараз по факту дві проводки, а грошей вже майже 3 години немає на рахунку... Хоча статус - проведено!
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:27
Watcher
ну знач у вас "щось пішло не так")
бо моя вечірня операція в 21:12 вже виконана, а в 21:14 кошти були в іншому банку - хоч знімай готівку, хоч переказуй далі. Природньо що без комісії
Додано: П'ят 22 жов, 2021 02:12
KVV Те, що без комісії - це не СЕП і не р2р, а переказ через прямий кореспондентський рахунок ЛОРО.
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