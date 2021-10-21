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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8951895289538954>
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:10

  Investor_K написав:Перевод с Привата на другой банк того же физлица стоит каких-то денег?

Стандартний тариф для фізичних осіб (СЕП і р2р) - 0,5% (мін. 5 грн.) незалежно від банку отримувача
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:33

Сегодня ни у кого проблем с перебрасыванием денег с карты на карту нет? Все штатно?
Перебрасывали небольшую сумму в пределах 1к гривен с одной карты на другую. 45 минут прошло, написало что проведено, а денег все нет. Другой перевод с другими картами у других людей - все аналогично: статус проведено, а по факту денег нет. Только списывает сумму сразу и без вопросов.
Сколько сейчас перевод денег занимает? Еще на прошлой неделе было минут 10-15ть. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:24

  Sanio написав:незалежно від банку отримувача

Ну і чудно!

Watcher
зранку все було штатно, швидко і без комісій, а перед обідом п24 почав прилягати
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:33

KVV Як було вранці - то вже минуло: зараз по факту дві проводки, а грошей вже майже 3 години немає на рахунку... Хоча статус - проведено! :twisted:
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:27

Watcher
ну знач у вас "щось пішло не так")

бо моя вечірня операція в 21:12 вже виконана, а в 21:14 кошти були в іншому банку - хоч знімай готівку, хоч переказуй далі. Природньо що без комісії :wink:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 02:12

KVV Те, що без комісії - це не СЕП і не р2р, а переказ через прямий кореспондентський рахунок ЛОРО.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:24

  Sanio написав:KVV Те, що без комісії - це не СЕП і не р2р, а переказ через прямий кореспондентський рахунок ЛОРО.

Вы в этом уверены? Если не через СЭП и не через МПС, то технически как осуществлялся перевод? Не через свифт же. И с каких это пор украинские банки стали открывать друг другу лоро счета? Или у Привата есть какая то своя межбанковская платежная система?
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:06

  newbie написав:
  Sanio написав:KVV Те, що без комісії - це не СЕП і не р2р, а переказ через прямий кореспондентський рахунок ЛОРО.

Вы в этом уверены? Если не через СЭП и не через МПС, то технически как осуществлялся перевод? Не через свифт же. И с каких это пор украинские банки стали открывать друг другу лоро счета? Или у Привата есть какая то своя межбанковская платежная система?

Такие счета (лоро-ностро) укр.банки открывают друг другу с 90-х годов прошлого века. В этом нет ничего странного. Это обычная банковская практика. Счета могут открываться как в национальной так и в иностранной валюте. Обмен сообщениями по таким операциям между банками проходит по другим каналам связи - никак не связанным с СЭП или МПС. Каналы связи и способы обмена информацием как правило оговариваются в договорах на открытие таких счетов. А вообще чем писать ерунду - можно погуглить - данная тема пусть и не очень обширно но довольно понятно освещена в сети. По крайней мере чтобы понять что это такое достаточно даже образования птушника ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:31

  Goodman написав:... за комуналь по 1 грн стьобає, жду коли двадцятку за голдклюб почнуть списувати.
...


А какой минимум гривен на счетах\депозитах должен быть для "безплатности" ?
Vatsyk
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:50

  Vatsyk написав:
  Goodman написав:... за комуналь по 1 грн стьобає, жду коли двадцятку за голдклюб почнуть списувати.
...


А какой минимум гривен на счетах\депозитах должен быть для "безплатности" ?

Это надо непосредственно у привата уточнять.Тут что бы точно никто наверное не знает.Одни домыслы.
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