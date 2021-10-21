Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:53
Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:53
Когда-то было за 50 тыс на депозитах. Но могли и дать за "красивые глаза".
Правда давно не пользовался - может что и поменяли.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:56
Так а что других каналов обмена информации кроме этих не существует?
Ну а принцип тот же как и у всех.
Данными обменялись - состояния счетов обновили.
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