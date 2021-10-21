Flamingo написав:чтобы понять что это такое достаточно даже образования птушника
Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам
newbie написав:Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам
Так а что других каналов обмена информации кроме этих не существует? Ну а принцип тот же как и у всех. Данными обменялись - состояния счетов обновили.
Flamingo написав:чтобы понять что это такое достаточно даже образования птушника
Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам
Большинству клиентов важен сам факт своевременного поступления денег в нужное место. Какими каналами они туда доставлены - интересно на самом деле единицам. К примеру я впервые по работе столкнулся со счетами Лоро-Ностро еще в 1995 году, но меня интересовали по ним самые разные моменты их функциклирования, но ни разу каналы обмена. Могу сказать что это точно защищённые каналы. Какие - чтобы не попасть впросак уточнять надо у конкретных банков
Aps Не вводіть в оману. Якою "інформацією"? А що до Законодавства? Читайте Закон про міжбанківські розрахунки в Україні. Усі "інформ повідомлення" також ідуть через СЕП із відповідним кодом в службовому полі
svmasha30 написав:Aps Не вводіть в оману. Якою "інформацією"? А що до Законодавства? Читайте Закон про міжбанківські розрахунки в Україні. Усі "інформ повідомлення" також ідуть через СЕП із відповідним кодом в службовому полі
Не знаю может вы и профи в данном вопросе. Но по факту в законе имхо нет монополии НБУ на платежи.
Стаття 27. Порядок виконання міжбанківського (внутрішньобанківського) переказу 27.1. Міжбанківський переказ здійснюється шляхом: 1) проведення суми переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в Національному банку України; 2) проведення суми переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в інших банках або в розрахунковому банку.
Да и по той оперативности с которой они проходят тут для определенных банков это явно не СЭП.
Aps у СЕПі миттєві платежі здійснюються вже років 15. Перекази між коррахунками банків - через СЕП. Монополія Нацбанку є. Без цього банк не зможе працювати і не отримає ліцензію на діяльність. Так, я у СЕПі з 1993р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text Там є посилання на всі пов'язані Закони etc
svmasha30 написав:Aps у СЕПі миттєві платежі здійснюються вже років 15. Перекази між коррахунками банків - через СЕП. Монополія Нацбанку є. Без цього банк не зможе працювати і не отримає ліцензію на діяльність. Так, я у СЕПі з 1993р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text Там є посилання на всі пов'язані Закони etc
Так действительно есть. Но где вы там монополию СЭП нашли?
Глава 1. Загальні вимоги щодо виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в інших банках ... 3. Програмно-технічне забезпечення, система захисту інформації та телекомунікаційні канали зв’язку, що використовуються банком для міжбанківського переказу, мають забезпечувати: 1) контроль за достовірністю інформації на всіх етапах її оброблення; 2) надійний багаторівневий захист інформації від несанкціонованої модифікації та несанкціонованого ознайомлення зі змістом електронних банківських документів на будь-якому етапі їх оброблення. 4. Банки мають право обирати форму подання міжбанківських розрахункових документів, виписок з кореспондентського рахунку (на паперових чи електронних носіях) і засоби зв’язку для їх передавання, обумовлені договором, за умови збереження цілісності та конфіденційності інформації.
По поводу моментальности. Да СЭП-3 довольно давно уже. Но тут по скорости похоже именно на обмен данными мимо НБУ.
ApsТам немає реального перерахування коштів. Так п2п працює. Є взаємозаліки між банками наприкінці банк дня. А протягом - лише інформ повідомлення. коштами, що надійшли, можна користуватись при разрахунках, знов таки на умовах "довіри" між банками. А за спробах зняти кошти у банкоматі, можна потрапити на овердрафт або буде відмова. Якщо ми про межбанк переказ у нац валюті.