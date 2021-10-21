Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:53
Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:53
Когда-то было за 50 тыс на депозитах. Но могли и дать за "красивые глаза".
Правда давно не пользовался - может что и поменяли.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:56
Так а что других каналов обмена информации кроме этих не существует?
Ну а принцип тот же как и у всех.
Данными обменялись - состояния счетов обновили.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:52
Большинству клиентов важен сам факт своевременного поступления денег в нужное место. Какими каналами они туда доставлены - интересно на самом деле единицам. К примеру я впервые по работе столкнулся со счетами Лоро-Ностро еще в 1995 году, но меня интересовали по ним самые разные моменты их функциклирования, но ни разу каналы обмена. Могу сказать что это точно защищённые каналы. Какие - чтобы не попасть впросак уточнять надо у конкретных банков
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:31
Aps
Не вводіть в оману. Якою "інформацією"? А що до Законодавства? Читайте Закон про міжбанківські розрахунки в Україні. Усі "інформ повідомлення" також ідуть через СЕП із відповідним кодом в службовому полі
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:57
Не знаю может вы и профи в данном вопросе.
Но по факту в законе имхо нет монополии НБУ на платежи.
Да и по той оперативности с которой они проходят тут для определенных банков это явно не СЭП.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:29
Aps у СЕПі миттєві платежі здійснюються вже років 15.
Перекази між коррахунками банків - через СЕП.
Монополія Нацбанку є. Без цього банк не зможе працювати і не отримає ліцензію на діяльність.
Так, я у СЕПі з 1993р
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:50
Так действительно есть. Но где вы там монополию СЭП нашли?
По поводу моментальности. Да СЭП-3 довольно давно уже. Но тут по скорости похоже именно на обмен данными мимо НБУ.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:27
ApsТам немає реального перерахування коштів. Так п2п працює.
Є взаємозаліки між банками наприкінці банк дня. А протягом - лише інформ повідомлення. коштами, що надійшли, можна користуватись при разрахунках, знов таки на умовах "довіри" між банками. А за спробах зняти кошти у банкоматі, можна потрапити на овердрафт або буде відмова. Якщо ми про межбанк переказ у нац валюті.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:35
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