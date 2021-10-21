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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8951895289538954
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:53

  Flamingo написав:чтобы понять что это такое достаточно даже образования птушника ;)

Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:53

  посетитель написав:
  Vatsyk написав:А какой минимум гривен на счетах\депозитах должен быть для "безплатности" ?

Это надо непосредственно у привата уточнять.Тут что бы точно никто наверное не знает.Одни домыслы.


Когда-то было за 50 тыс на депозитах. Но могли и дать за "красивые глаза".
Правда давно не пользовался - может что и поменяли.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:56

  newbie написав:Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам :)


Так а что других каналов обмена информации кроме этих не существует?
Ну а принцип тот же как и у всех.
Данными обменялись - состояния счетов обновили.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:52

  newbie написав:
  Flamingo написав:чтобы понять что это такое достаточно даже образования птушника ;)

Вы забыли сказать, по каким именно каналам и пояснить как именно рядовой клиентский перевод обычного клиента попал из одного банка в другой без комиссии, причем не через СЭП, МПС и Свифт. Ну интересно ж, в т.ч. и птушникам :)

Большинству клиентов важен сам факт своевременного поступления денег в нужное место. Какими каналами они туда доставлены - интересно на самом деле единицам. К примеру я впервые по работе столкнулся со счетами Лоро-Ностро еще в 1995 году, но меня интересовали по ним самые разные моменты их функциклирования, но ни разу каналы обмена. Могу сказать что это точно защищённые каналы. Какие - чтобы не попасть впросак уточнять надо у конкретных банков
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:31

Aps
Не вводіть в оману. Якою "інформацією"? А що до Законодавства? Читайте Закон про міжбанківські розрахунки в Україні. Усі "інформ повідомлення" також ідуть через СЕП із відповідним кодом в службовому полі
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:57

  svmasha30 написав:Aps
Не вводіть в оману. Якою "інформацією"? А що до Законодавства? Читайте Закон про міжбанківські розрахунки в Україні. Усі "інформ повідомлення" також ідуть через СЕП із відповідним кодом в службовому полі


Не знаю может вы и профи в данном вопросе.
Но по факту в законе имхо нет монополии НБУ на платежи.
Стаття 27. Порядок виконання міжбанківського (внутрішньобанківського) переказу
27.1. Міжбанківський переказ здійснюється шляхом:
1) проведення суми переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в Національному банку України;
2) проведення суми переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в інших банках або в розрахунковому банку.

Да и по той оперативности с которой они проходят тут для определенных банков это явно не СЭП.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:29

Aps у СЕПі миттєві платежі здійснюються вже років 15.
Перекази між коррахунками банків - через СЕП.
Монополія Нацбанку є. Без цього банк не зможе працювати і не отримає ліцензію на діяльність.
Так, я у СЕПі з 1993р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text Там є посилання на всі пов'язані Закони etc
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:50

  svmasha30 написав:Aps у СЕПі миттєві платежі здійснюються вже років 15.
Перекази між коррахунками банків - через СЕП.
Монополія Нацбанку є. Без цього банк не зможе працювати і не отримає ліцензію на діяльність.
Так, я у СЕПі з 1993р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text Там є посилання на всі пов'язані Закони etc


Так действительно есть. Но где вы там монополию СЭП нашли?
Глава 1. Загальні вимоги щодо виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в інших банках
...
3. Програмно-технічне забезпечення, система захисту інформації та телекомунікаційні канали зв’язку, що використовуються банком для міжбанківського переказу, мають забезпечувати:
1) контроль за достовірністю інформації на всіх етапах її оброблення;
2) надійний багаторівневий захист інформації від несанкціонованої модифікації та несанкціонованого ознайомлення зі змістом електронних банківських документів на будь-якому етапі їх оброблення.
4. Банки мають право обирати форму подання міжбанківських розрахункових документів, виписок з кореспондентського рахунку (на паперових чи електронних носіях) і засоби зв’язку для їх передавання, обумовлені договором, за умови збереження цілісності та конфіденційності інформації.


По поводу моментальности. Да СЭП-3 довольно давно уже. Но тут по скорости похоже именно на обмен данными мимо НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:27

ApsТам немає реального перерахування коштів. Так п2п працює.
Є взаємозаліки між банками наприкінці банк дня. А протягом - лише інформ повідомлення. коштами, що надійшли, можна користуватись при разрахунках, знов таки на умовах "довіри" між банками. А за спробах зняти кошти у банкоматі, можна потрапити на овердрафт або буде відмова. Якщо ми про межбанк переказ у нац валюті.
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:35

  svmasha30 написав:Там немає реального перерахування коштів. Так п2п працює.


Ну да. п2п на ибан к примеру в ПУМБ.
Думаю имеет смысл закрыть дискуссию.
Aps
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