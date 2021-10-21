svmasha30 написав:ApsТам, скоріш за все, немає реального перерахування коштів. Так п2п працює. Є взаємозаліки між банками наприкінці банк дня. А протягом - лише інформ повідомлення. коштами, що надійшли, можна користуватись при разрахунках, знов таки на умовах "довіри" між банками. А за спробах зняти кошти у банкоматі, можна потрапити на овердрафт або буде відмова. Якщо ми про межбанк переказ у нац валюті.
Что вы называете реальным перечислением средств? Наппимер клиент в банке А платит клиенту в банке тоже А. Это все электронные сообщения о снятии денет с одного счета и зачисления на другой. Так же работают и корсчета банков открытых друг у друга. Такие расчеты идут не через корсчета в НБУ поэтому сэп не задействуют. Говорить что это р2р - бред. Поинтересуйтесь что такое р2р. И р2р работает как раз по другому. Там есть движение через посредника МПС. В отличии от сэпа и мпс прямые корсчета банков друг у друга позволяют проводить платежи гораздо быстрее поскольку тут нет посредников. Говорить что при этом средства не движутся неправильно с экономической точки зрения. Нет движееия средств через СЭП - это да. Но движееия средств на счетах в банках это не только СЭП и далеко не один только СЭП. Но при желании и по условиям договоров если остаток на таких корсчетах уходит сильно в какую-то одну сторону больше определенных лимитов - банки могут для нормализации ситуации переводить деньги в т.ч. и через СЭП
Aps написав: Так а что других каналов обмена информации кроме этих не существует? Ну а принцип тот же как и у всех. Данными обменялись - состояния счетов обновили.
Это как? По телефону или электронной почте, а может через чат или мессенджеры? Тем более после 21:00 и перевод (платеж) прошел буквально за несколько минут Ну интересно ж. НБУ и платежные системы отдыхают?
А счета как обновить? Проводку хотя бы приблизительно можете изобразить?
Flamingo написав:я впервые по работе столкнулся со счетами Лоро-Ностро еще в 1995 году, но меня интересовали по ним самые разные моменты их функциклирования, но ни разу каналы обмена. Могу сказать что это точно защищённые каналы. Какие - чтобы не попасть впросак уточнять надо у конкретных банков
Дык с лоро-ностро свифт работает. Он защищенный, но я сильно сомневаюсь, что бесплатный и быстрый. По нему гоняют валюту, с которой СЭП НБУ не работает, можно и гривну, скажем межбанковские кредиты, миллионов эдак на 100, если СЭП НБУ почему-то не устраивает.
Теперь возвращаемся к человеку, который вечером отправил себе в другой банк деньги и они дошли быстро и бесплатно. Это по свифту что-ли? Или по вайберу? И причем там лоро? Ну интересно ж, чес-слово
newbie написав:Это как? По телефону или электронной почте, а может через чат или мессенджеры? Тем более после 21:00 и перевод (платеж) прошел буквально за несколько минут Ну интересно ж. НБУ и платежные системы отдыхают? А счета как обновить? Проводку хотя бы приблизительно можете изобразить?
Ну а Свифт как в проводках отобразится? Сами пишите что гривну можно им гонять. Тут тоже самое. Сам то свифт это по сути просто формат обмена информацией. Но никто не заставляет только его использовать. Вы кстати хоть читали ссылки на законы в предыдущих сообщениях по этому поводу? Или зачем и так все знаете?
newbie написав:Теперь возвращаемся к человеку, который вечером отправил себе в другой банк деньги и они дошли быстро и бесплатно. Это по свифту что-ли? Или по вайберу? И причем там лоро? Ну интересно ж, чес-слово
Лоро-ностро счета работают не обязательно по свифту. Банки друг у друга часто открывают такие счета под массовые операции, когда примеру один банк принимает нал через свои тумбы и зачисляет деньги на счета другого банка. Я не знаю через какую систему обмена сообщений идут такие операции, но мне правда это не интересно. И такие счета именно открываются для того чтобы банкам экономить деньги в т.ч. Ведь услуги СЭПа не бесплатны. МПС тоже. За гоняние денег через них банки платят копеечку. В случаях же прямых корсчетов - идет реальная экономия. Наиболее яркий пример такой кооперации были до национализации - для #зеленелайно операции с картам "бразерс" - там даже валюту по п24 или а24 можно было гонять между картами двух банков. И МПС при этом была не при делах - все шло через внутренние корсчета А-банки в Привате.