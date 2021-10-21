svmasha30 написав:ApsТам, скоріш за все, немає реального перерахування коштів. Так п2п працює.
Є взаємозаліки між банками наприкінці банк дня. А протягом - лише інформ повідомлення. коштами, що надійшли, можна користуватись при разрахунках, знов таки на умовах "довіри" між банками. А за спробах зняти кошти у банкоматі, можна потрапити на овердрафт або буде відмова. Якщо ми про межбанк переказ у нац валюті.
Что вы называете реальным перечислением средств? Наппимер клиент в банке А платит клиенту в банке тоже А. Это все электронные сообщения о снятии денет с одного счета и зачисления на другой. Так же работают и корсчета банков открытых друг у друга. Такие расчеты идут не через корсчета в НБУ поэтому сэп не задействуют. Говорить что это р2р - бред. Поинтересуйтесь что такое р2р. И р2р работает как раз по другому. Там есть движение через посредника МПС. В отличии от сэпа и мпс прямые корсчета банков друг у друга позволяют проводить платежи гораздо быстрее поскольку тут нет посредников. Говорить что при этом средства не движутся неправильно с экономической точки зрения. Нет движееия средств через СЭП - это да. Но движееия средств на счетах в банках это не только СЭП и далеко не один только СЭП. Но при желании и по условиям договоров если остаток на таких корсчетах уходит сильно в какую-то одну сторону больше определенных лимитов - банки могут для нормализации ситуации переводить деньги в т.ч. и через СЭП