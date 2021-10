Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 8953895489558956> Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:37 svmasha30 написав: ApsТам, скоріш за все, немає реального перерахування коштів. Так п2п працює.

Є взаємозаліки між банками наприкінці банк дня. А протягом - лише інформ повідомлення. коштами, що надійшли, можна користуватись при разрахунках, знов таки на умовах "довіри" між банками. А за спробах зняти кошти у банкоматі, можна потрапити на овердрафт або буде відмова. Якщо ми про межбанк переказ у нац валюті. Там, скоріш за все, немає реального перерахування коштів. Так п2п працює.Є взаємозаліки між банками наприкінці банк дня. А протягом - лише інформ повідомлення. коштами, що надійшли, можна користуватись при разрахунках, знов таки на умовах "довіри" між банками. А за спробах зняти кошти у банкоматі, можна потрапити на овердрафт або буде відмова. Якщо ми про межбанк переказ у нац валюті.

Что вы называете реальным перечислением средств? Наппимер клиент в банке А платит клиенту в банке тоже А. Это все электронные сообщения о снятии денет с одного счета и зачисления на другой. Так же работают и корсчета банков открытых друг у друга. Такие расчеты идут не через корсчета в НБУ поэтому сэп не задействуют. Говорить что это р2р - бред. Поинтересуйтесь что такое р2р. И р2р работает как раз по другому. Там есть движение через посредника МПС. В отличии от сэпа и мпс прямые корсчета банков друг у друга позволяют проводить платежи гораздо быстрее поскольку тут нет посредников. Говорить что при этом средства не движутся неправильно с экономической точки зрения. Нет движееия средств через СЭП - это да. Но движееия средств на счетах в банках это не только СЭП и далеко не один только СЭП. Но при желании и по условиям договоров если остаток на таких корсчетах уходит сильно в какую-то одну сторону больше определенных лимитов - банки могут для нормализации ситуации переводить деньги в т.ч. и через СЭП Flamingo 1

Повідомлень: 7209 З нами з: 20.03.15 Подякував: 111 раз. Подякували: 1987 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:36 Aps написав: Так а что других каналов обмена информации кроме этих не существует?

Ну а принцип тот же как и у всех.

Данными обменялись - состояния счетов обновили.

Ну а принцип тот же как и у всех.

Данными обменялись - состояния счетов обновили. Так а что других каналов обмена информации кроме этих не существует?Ну а принцип тот же как и у всех.Данными обменялись - состояния счетов обновили.

Это как? По телефону или электронной почте, а может через чат или мессенджеры? Тем более после 21:00 и перевод (платеж) прошел буквально за несколько минут Ну интересно ж. НБУ и платежные системы отдыхают?



Повідомлень: 6538 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:47 Flamingo написав: я впервые по работе столкнулся со счетами Лоро-Ностро еще в 1995 году, но меня интересовали по ним самые разные моменты их функциклирования, но ни разу каналы обмена. Могу сказать что это точно защищённые каналы. Какие - чтобы не попасть впросак уточнять надо у конкретных банков

Дык с лоро-ностро свифт работает. Он защищенный, но я сильно сомневаюсь, что бесплатный и быстрый. По нему гоняют валюту, с которой СЭП НБУ не работает, можно и гривну, скажем межбанковские кредиты, миллионов эдак на 100, если СЭП НБУ почему-то не устраивает.



Повідомлень: 6538 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:10 newbie написав: Это как? По телефону или электронной почте, а может через чат или мессенджеры? Тем более после 21:00 и перевод (платеж) прошел буквально за несколько минут Ну интересно ж. НБУ и платежные системы отдыхают?

А счета как обновить? Проводку хотя бы приблизительно можете изобразить?

Ну а Свифт как в проводках отобразится? Сами пишите что гривну можно им гонять. Тут тоже самое.

Сам то свифт это по сути просто формат обмена информацией. Но никто не заставляет только его использовать. Вы кстати хоть читали ссылки на законы в предыдущих сообщениях по этому поводу?

Или зачем и так все знаете?

А счета как обновить? Проводку хотя бы приблизительно можете изобразить? Это как? По телефону или электронной почте, а может через чат или мессенджеры? Тем более после 21:00 и перевод (платеж) прошел буквально за несколько минут Ну интересно ж. НБУ и платежные системы отдыхают?А счета как обновить? Проводку хотя бы приблизительно можете изобразить?



Ну а Свифт как в проводках отобразится? Сами пишите что гривну можно им гонять. Тут тоже самое.

Сам то свифт это по сути просто формат обмена информацией. Но никто не заставляет только его использовать. Вы кстати хоть читали ссылки на законы в предыдущих сообщениях по этому поводу?

Или зачем и так все знаете? Ну а Свифт как в проводках отобразится? Сами пишите что гривну можно им гонять. Тут тоже самое.Сам то свифт это по сути просто формат обмена информацией. Но никто не заставляет только его использовать. Вы кстати хоть читали ссылки на законы в предыдущих сообщениях по этому поводу?Или зачем и так все знаете? Aps

Повідомлень: 3620 З нами з: 24.06.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:16 Re: Приватбанк newbie написав: Теперь возвращаемся к человеку, который вечером отправил себе в другой банк деньги и они дошли быстро и бесплатно. Это по свифту что-ли? Или по вайберу? И причем там лоро? Ну интересно ж, чес-слово Теперь возвращаемся к человеку, который вечером отправил себе в другой банк деньги и они дошли быстро и бесплатно. Это по свифту что-ли? Или по вайберу? И причем там лоро? Ну интересно ж, чес-слово

Лоро-ностро счета работают не обязательно по свифту. Банки друг у друга часто открывают такие счета под массовые операции, когда примеру один банк принимает нал через свои тумбы и зачисляет деньги на счета другого банка. Я не знаю через какую систему обмена сообщений идут такие операции, но мне правда это не интересно. И такие счета именно открываются для того чтобы банкам экономить деньги в т.ч. Ведь услуги СЭПа не бесплатны. МПС тоже. За гоняние денег через них банки платят копеечку. В случаях же прямых корсчетов - идет реальная экономия. Наиболее яркий пример такой кооперации были до национализации - для #зеленелайно операции с картам "бразерс" - там даже валюту по п24 или а24 можно было гонять между картами двух банков. И МПС при этом была не при делах - все шло через внутренние корсчета А-банки в Привате. Лоро-ностро счета работают не обязательно по свифту. Банки друг у друга часто открывают такие счета под массовые операции, когда примеру один банк принимает нал через свои тумбы и зачисляет деньги на счета другого банка. Я не знаю через какую систему обмена сообщений идут такие операции, но мне правда это не интересно. И такие счета именно открываются для того чтобы банкам экономить деньги в т.ч. Ведь услуги СЭПа не бесплатны. МПС тоже. За гоняние денег через них банки платят копеечку. В случаях же прямых корсчетов - идет реальная экономия. Наиболее яркий пример такой кооперации были до национализации - для #зеленелайно операции с картам "бразерс" - там даже валюту по п24 или а24 можно было гонять между картами двух банков. И МПС при этом была не при делах - все шло через внутренние корсчета А-банки в Привате. Flamingo 1

Повідомлень: 7209 З нами з: 20.03.15 Подякував: 111 раз. Подякували: 1987 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:46 Aps написав: п2п на ибан к примеру в ПУМБ.

Думаю имеет смысл закрыть дискуссию. п2п на ибан к примеру в ПУМБ.Думаю имеет смысл закрыть дискуссию.

Повідомлень: 6538 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:07 newbie написав: Aps написав: п2п на ибан к примеру в ПУМБ.

Думаю имеет смысл закрыть дискуссию.

P2P на Ибан (на счет) это класс. Это говорит о глубоком понимании того как работает р2р (и процессинг), а также как осуществляются проводки и платежи (как внутри так и межбанковские) и как работают платежные системы (в т.ч. международные). Действительно лучше закрыть эту тему.

На всякий случай (вдруг не поняли) - мой пост то была ирония.

Думаю имеет смысл закрыть дискуссию. п2п на ибан к примеру в ПУМБ.Думаю имеет смысл закрыть дискуссию.

P2P на Ибан (на счет) это класс. Это говорит о глубоком понимании того как работает р2р (и процессинг), а также как осуществляются проводки и платежи (как внутри так и межбанковские) и как работают платежные системы (в т.ч. международные). Действительно лучше закрыть эту тему. P2P на Ибан (на счет) это класс. Это говорит о глубоком понимании того как работает р2р (и процессинг), а также как осуществляются проводки и платежи (как внутри так и межбанковские) и как работают платежные системы (в т.ч. международные). Действительно лучше закрыть эту тему.



На всякий случай (вдруг не поняли) - мой пост то была ирония. На всякий случай (вдруг не поняли) - мой пост то была ирония. Aps

Повідомлень: 3620 З нами з: 24.06.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:45 Re: Приватбанк Почитал неск. последних страниц. Вам поговорить об умном захотелось? Не обижайтесь, много сказано/написано умно и правильно. Но, я думаю, все участники дискуссии понимают о каком виде мгновенного перевода идёт речь. Хотя и напрямую об этом почти не сказано. И на этом спасибо. Покращань захотелось?

Экономить говорите? Чтобы клиенту банка А перевести баксы клиенту банка Б, оба эти банка должны открыть счета в одном банке корреспонденте, например, Bank of New York. После чего банк А даст распоряжение банку корреспонденту перевести деньги с его счета (банка А) на счет банка Б. При этом банку Б придет свифтовка из банка А о том, какому именно его клиенту нужно зачислить эти деньги.



Это простеший случай, когда оба банка обслуживаются в одном банке корреспонденте. Часто так не бывает и банк корреспондент банка А переводит деньги другому банку, с которым у него корреспондентские отношения, тот третьему, пока они не доберутся до банка корреспондента банка Б.



Так происходит потому, что обслуживаться у банков корреспондентов дорого, вследствие чего банки имеют их всего лишь несколько (а не устанавливают корреспондентские отношения со всеми банками мира или хотя бы даже только Украины).



В мировом масштабе этим управляет Свифт, который стоит недешево, хотя есть и другие платежные системы (некарточные, т.е. это не о МПС).



В то, что ПБ и А-банк открыли друг другу корсчета, верю, т.к. это родственные банки. Но сомневаюсь, что у ПБ открыты корсчета со всеми остальными банками Украины. Это сложно и не нужно, т.к. гораздо проще открыть корсчет в НБУ, в т.ч. потому, что остальные банки сделали тоже самое. В результате переправлять друг другу деньги через корсчета в НБУ (который является банком корреспондентом для всех) - это самый дешевый и простой вариант.



Т.о. в Украине СЭП НБУ практически не имеет конкурентов. Если думаете, что МПС его конкуренты (т.к. р2р быстрее), то они тоже работают через СЭП НБУ, т.к. покрытия по карточным операциям друг другу и МПС отправляются через СЭП НБУ (не через Свифт же).



А касательно того, что у кого-то с кем-то прямые корсчета, то ну и что? Информация между ними о платежах и переводах как передается? Для этого нужна платежная система. А самая простая, хотя бы минимально похожая на СЭП НБУ, знаете сколько стоит? Я уже не говорю о Свифт.



Можно, конечно, особенно, если Вы деньги между банками возите мешками, обойтись какими-то бумажками. Или склепать какой-то аналог клиент-банка или системы денежных переводов. Но зачем? Проще и надежней пользоваться готовыми продуктами (решениями), которыми пользуются все. Экономить говорите? Чтобы клиенту банка А перевести баксы клиенту банка Б, оба эти банка должны открыть счета в одном банке корреспонденте, например, Bank of New York. После чего банк А даст распоряжение банку корреспонденту перевести деньги с его счета (банка А) на счет банка Б. При этом банку Б придет свифтовка из банка А о том, какому именно его клиенту нужно зачислить эти деньги.Это простеший случай, когда оба банка обслуживаются в одном банке корреспонденте. Часто так не бывает и банк корреспондент банка А переводит деньги другому банку, с которым у него корреспондентские отношения, тот третьему, пока они не доберутся до банка корреспондента банка Б.Так происходит потому, что обслуживаться у банков корреспондентов дорого, вследствие чего банки имеют их всего лишь несколько (а не устанавливают корреспондентские отношения со всеми банками мира или хотя бы даже только Украины).В мировом масштабе этим управляет Свифт, который стоит недешево, хотя есть и другие платежные системы (некарточные, т.е. это не о МПС).В то, что ПБ и А-банк открыли друг другу корсчета, верю, т.к. это родственные банки. Но сомневаюсь, что у ПБ открыты корсчета со всеми остальными банками Украины. Это сложно и не нужно, т.к. гораздо проще открыть корсчет в НБУ, в т.ч. потому, что остальные банки сделали тоже самое. В результате переправлять друг другу деньги через корсчета в НБУ (который является банком корреспондентом для всех) - это самый дешевый и простой вариант.Т.о. в Украине СЭП НБУ практически не имеет конкурентов. Если думаете, что МПС его конкуренты (т.к. р2р быстрее), то они тоже работают через СЭП НБУ, т.к. покрытия по карточным операциям друг другу и МПС отправляются через СЭП НБУ (не через Свифт же).А касательно того, что у кого-то с кем-то прямые корсчета, то ну и что? Информация между ними о платежах и переводах как передается? Для этого нужна платежная система. А самая простая, хотя бы минимально похожая на СЭП НБУ, знаете сколько стоит? Я уже не говорю о Свифт.Можно, конечно, особенно, если Вы деньги между банками возите мешками, обойтись какими-то бумажками. Или склепать какой-то аналог клиент-банка или системы денежных переводов. Но зачем? Проще и надежней пользоваться готовыми продуктами (решениями), которыми пользуются все. Востаннє редагувалось newbie в П'ят 22 жов, 2021 17:00, всього редагувалось 2 разів. newbie Повідомлень: 6538 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:51 Aps написав: На всякий случай (вдруг не поняли) - мой пост то была ирония. На всякий случай (вдруг не поняли) - мой пост то была ирония.

